José Antonio Ramos Rubio y José Luis Pérez Mena rescatan la figura del matemático liberal Juan Justo García

La figura de Juan Justo García, considerado uno de los grandes renovadores de la ciencia española entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, vuelve al primer plano gracias al libro Juan Justo García. El álgebra de la libertad: un matemático liberal en las Cortes de Cádiz, obra de los investigadores extremeños José Antonio Ramos Rubio y José Luis Pérez Mena.

El volumen recupera la trayectoria de este intelectual formado en la Universidad de Salamanca, donde llegó a ser catedrático de Álgebra tras una oposición de gran relevancia académica. Su aportación científica fue decisiva para la modernización de las matemáticas en España, especialmente con la publicación en 1780 de Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría, obra con la que introdujo conocimientos avanzados procedentes de la matemática europea.

Pero el libro no se limita a presentar a Juan Justo García como matemático. Ramos Rubio y Pérez Mena lo sitúan también en el convulso escenario político de su tiempo: la crisis del Antiguo Régimen, la ocupación napoleónica, el nacimiento del constitucionalismo español y el Trienio Liberal. Durante este periodo, García ejerció como diputado por Extremadura entre 1820 y 1821, defendiendo las libertades constitucionales y participando activamente en la vida política.

Basada en documentación procedente de archivos universitarios e institucionales, la obra ilumina además los últimos años del protagonista, marcados por la restauración absolutista y la represión sufrida por numerosos intelectuales liberales.

Noticias relacionadas

Con este trabajo, José Antonio Ramos Rubio y José Luis Pérez Mena reivindican a Juan Justo García como una figura esencial de la historia científica, universitaria y política española. El libro se presenta así como una aportación necesaria para comprender una época en la que ciencia, educación, cultura y libertad caminaron estrechamente unidas.