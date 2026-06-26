Más contenedores y nueva flota para un servicio que busca mejorar tu entorno: estos son los 20 municipios de La Vera a los que llega

La comarca de La Vera da un paso más en la modernización de uno de sus servicios públicos más cotidianos, pero también más visibles: la recogida y transporte de residuos domésticos. El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres presentó este miércoles en Aldeanueva de la Vera la nueva flota de vehículos que se incorpora al servicio y los modelos de contenedores que irán sustituyendo a todos los ya existentes en los municipios veratos.

La actuación supone un refuerzo importante de un contrato que viene funcionando desde febrero de este año y que, según destacó el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, "responde a una demanda que los alcaldes y alcaldesas de la comarca venían trasladando desde hace tiempo". A su juicio, el nuevo despliegue permitirá "mejorar la prestación del servicio" mediante más medios materiales y una gestión más eficiente, con efectos directos tanto en el funcionamiento diario como en la imagen de los pueblos.

Más medios para una comarca de veinte municipios

El contrato de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios en La Vera, adjudicado a la UTE Inditec-Blázquez Martín, tiene una duración de 10 años y un presupuesto de 26.993.390 euros. Da servicio a un total de 20 municipios: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz, Jarandilla, Losar, Madrigal, Pasarón, Robledillo, Talaveruela, Tejeda de Tiétar, Torremenga, Valdeíñigos de Tiétar, Valverde, Viandar y Villanueva de la Vera.

Para sostener ese dispositivo, el servicio cuenta con una plantilla formada por 32 conductores-operarios, un administrativo de apoyo y un jefe de servicio. A esa estructura humana se suma ahora el refuerzo de la flota con 12 vehículos de nueva adquisición, entre ellos camiones recolectores, nodriza, lava-contenedores, multilift y vehículo de caja abierta. Estos se añaden a los seis camiones recolectores subrogados del contrato anterior.

La renovación incluye además la sustitución total de los contenedores, una de las partes más visibles del nuevo contrato. En estos momentos ya se han instalado 2.718 unidades destinadas a la recogida de las distintas fracciones: envases ligeros, papel y cartón, resto y materia orgánica.

Gestión inteligente y respuesta más ágil

Uno de los aspectos más innovadores del servicio es la incorporación de herramientas de gestión inteligente a través de la plataforma tecnológica Movisat. Este sistema permitirá conocer en tiempo real la actividad del servicio, hacer seguimiento de rutas, geolocalizar vehículos, registrar operaciones de recogida, controlar el pesaje de los residuos y gestionar incidencias.

La intención es que esa digitalización permita una toma de decisiones más rápida y una mayor eficiencia operativa, algo especialmente importante en una comarca extensa y dispersa como La Vera, donde el rendimiento del servicio depende en buena medida de la capacidad para optimizar recorridos, tiempos y recursos.

Refuerzos en fiestas y nueva fracción orgánica

El contrato contempla también servicios extraordinarios para momentos de especial afluencia, como fiestas patronales, eventos culturales y otras celebraciones. En esos casos se reforzará la dotación de personal, aumentará el número de contenedores y se incrementará la frecuencia de recogida para mantener en condiciones adecuadas la limpieza de los espacios públicos.

A ello se suma una novedad relevante: la implantación de la recogida específica de residuos orgánicos en los municipios veratos. Para facilitar esa transición, durante el mes de julio se desarrollarán jornadas informativas y acciones formativas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de favorecer una correcta separación y reciclaje de esta fracción.

Qué es MásMedio

El protagonismo del Consorcio MásMedio en este despliegue no es casual. Se trata de la herramienta creada por la Diputación de Cáceres junto con municipios, entidades locales y mancomunidades adheridas para gestionar de forma conjunta servicios medioambientales básicos, especialmente en localidades pequeñas y medianas. Su misión es prestar esos servicios de manera eficaz, sostenible y técnicamente más sólida, allí donde muchos ayuntamientos no podrían asumir por sí solos esa estructura.

MásMedio se creó precisamente para coordinar y reforzar competencias municipales relacionadas con el abastecimiento de agua, la depuración de aguas residuales y la gestión de residuos, apostando por una gestión pública compartida que permita ganar capacidad técnica, eficiencia económica y cobertura territorial.

La renovación presentada en La Vera responde a esa lógica. Más allá de la renovación de camiones y contenedores, se trata de mejorar un servicio básico que condiciona la vida diaria de los municipios.

Cuando este funciona bien apenas se nota, pero cuando falla se convierte enseguida en uno de los termómetros más claros del estado de un pueblo. En La Vera, la apuesta pasa ahora por hacer que ese servicio sea más ágil, limpio y adaptado a lo que hoy exige una comarca que quiere cuidar mejor su entorno.