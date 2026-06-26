Granadilla llora la muerte de Jacinto Regodón, su educador más querido: "Su sonrisa y sabiduría siguen de algún modo presentes"

El equipo de Pruepa Granadilla ha comunicado con profundo dolor el fallecimiento de Jacinto Regodón, una de las figuras más queridas y reconocibles del proyecto educativo que desde hace décadas da vida a la villa medieval de Granadilla, en el norte de Cáceres.

Su muerte ha provocado una honda conmoción entre quienes compartieron con él trabajo, aprendizaje y convivencia en un espacio que él mismo ayudó a convertir en algo más que un programa formativo.

Desde el equipo recordaron a Jacinto como "un compañero imprescindible desde casi los comienzos del proyecto", una persona que entendía la educación desde la alegría, el afecto y el compromiso cotidiano.

En su despedida, subrayaron que fue "uno de los grandes pilares de Granadilla" y que su forma de enseñar sirvió de ejemplo y guía a generaciones enteras de educadores, alumnos y colaboradores.

Un educador ligado a Granadilla desde 1988

La trayectoria de Jacinto en el programa no era reciente ni circunstancial, ya que llevaba trabajando como educador en Granadilla desde 1988, una continuidad que ayuda a entender el peso que tuvo dentro del proyecto y el vínculo tan estrecho que mantuvo con el lugar.

Ya en sus inicios fue una de las personas que mejor explicaban el espíritu de un programa basado no solo en la recuperación de un pueblo, sino también en la creación de experiencias que marcaran la vida de quienes pasaban por él.

El equipo de Pruepa destacó precisamente "ese carácter suyo optimista, perfeccionista, ingenioso y profundamente empático". Lo recordó además como una persona con encanto arrollador y con una bondad innata, "capaz de dejar huella" tanto en lo humano como en lo educativo.

En esa evocación apareció también una de sus frases más repetidas: para él, "lo mejor del pasado eran los recuerdos, y si esos recuerdos eran buenos, el valor era doble".

Un proyecto que amaba profundamente

La despedida del equipo dejó claro que la relación de Jacinto con Granadilla iba mucho más allá de lo laboral. Según trasladaron sus compañeros, "creía profundamente en el proyecto educativo y amaba este espacio" con una convicción poco frecuente.

Durante años contribuyó a embellecer cada rincón del pueblo y convirtió tareas aparentemente sencillas en auténticas lecciones de respeto por la naturaleza, el cuidado del entorno y la sensibilidad ante la belleza de lo pequeño.

Entre los recuerdos que más repite el equipo figuran sus ya "casi legendarios" conciertos matutinos con las regaderas, una imagen que resume bien la mezcla de ternura, humor y dedicación con la que se movía por Granadilla.

A través de gestos así, apuntan, enseñó a generaciones de alumnos y alumnas el valor del respeto por toda forma de vida y "la belleza que podía encerrar una sencilla flor".

La iniciativa que recupera pueblos abandonados

La dimensión de esa pérdida se comprende mejor al situarla dentro del proyecto en el que Jacinto desarrolló buena parte de su vida profesional. Pruepa Granadilla es el Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, un proyecto estatal que se desarrolla en la villa medieval de Granadilla y que trabaja con alumnado de Educación Secundaria procedente de distintos puntos de España.

El programa está promovido actualmente por varios ministerios del Gobierno de España y cuenta con la colaboración de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas implicadas, entre ellas la de Extremadura.

Se trata de una experiencia educativa complementaria a la enseñanza en las aulas, centrada en el medio rural, la sostenibilidad, la rehabilitación del patrimonio y la convivencia.

Una huella que permanece

En esa estructura, Jacinto fue durante décadas mucho más que un educador. Fue una presencia cotidiana, una referencia humana y una de las personas que mejor encarnaron la filosofía del proyecto. El equipo de Granadilla subrayó que "su sonrisa y su sabiduría siguen de algún modo presentes" en el lugar y en los corazones de quienes continúan cuidándolo.

La despedida de sus compañeros combina tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida, pero también alegría por haber podido compartir tantos años con él. En un programa que enseña a recuperar pueblos, Jacinto ayudó sobre todo a construir vínculos, memoria y sentido.

Y por eso su ausencia no se mide solo en años de servicio, sino en la huella que deja en quienes aprendieron a mirar Granadilla a través de sus manos, de su voz y de su forma de estar.

Granadilla seguirá recibiendo estudiantes, llenándose de talleres y manteniendo vivo su proyecto educativo. Pero desde ahora lo hará con un silencio nuevo entre sus piedras. Uno de esos silencios que no vacían del todo un lugar, sino que lo llenan de recuerdos.