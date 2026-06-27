Este es “el momento clave” para empezar a frenar la despoblación y esta iniciativa te enseña cómo hacerlo

La Diputación de Cáceres sigue abriendo nuevas vías para conectar formación, empleo y transformación digital en el medio rural con el desarrollo del programa 100Kairós, una iniciativa que busca responder a dos necesidades que hoy conviven con fuerza en la provincia: la de las personas desempleadas que quieren acceder a un mercado laboral más actualizado y la de las pequeñas empresas rurales que necesitan adaptarse a la digitalización para seguir siendo competitivas.

El nombre del proyecto no es casual. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación, Esther Gutiérrez, explica que se eligió precisamente porque kairós significa "el momento justo", una idea que encaja con la filosofía de un programa concebido para "intervenir en un momento clave" del mercado laboral rural.

A su juicio, se trata de aprovechar esa oportunidad para impulsar una transformación que ayude a mejorar la empleabilidad, modernizar el tejido productivo y contribuir también a la lucha contra la despoblación.

Un programa para desempleados y pymes

El proyecto está dirigido a 100 personas en situación de desempleo o con tarjeta de mejora de empleo que buscan reforzar sus opciones laborales en el entorno rural, así como a 50 pequeñas y medianas empresas de municipios de la provincia interesadas en avanzar en su transformación digital, mejorar su comercio online y abrirse a nuevos mercados incorporando talento.

La base del programa pasa por vincular directamente la formación de los participantes con los retos que plantean las empresas. De este modo, independientemente del sector al que pertenezca cada pyme, el alumnado se prepara en materias que le permiten ofrecer soluciones reales y útiles a problemas concretos del tejido empresarial.

320 horas de formación online

Uno de los aspectos que la vicepresidenta quiso poner en valor es la accesibilidad de la formación. Según explicó, para facilitar la participación de personas de todo el territorio, el programa se desarrolla de manera online y en formato síncrono a través de Zoom. En total suma 320 horas, distribuidas entre el 9 de febrero y el 3 de julio, y se organiza en dos itinerarios paralelos.

Por un lado, se encuentra el itinerario técnico, con 256 horas, centrado en competencias digitales avanzadas relacionadas con áreas como marketing, ecommerce, SEO, SEM o analítica.

Por otro, el itinerario transversal, con 64 horas, trabaja habilidades personales y profesionales cada vez más valoradas por las empresas, como el liderazgo, el trabajo en equipo o la inteligencia emocional.

Gutiérrez subrayó que esta combinación busca ir más allá de una formación puramente técnica. La intención es preparar a las personas participantes para responder a los desafíos del empleo actual desde una perspectiva amplia, reforzando tanto sus capacidades digitales como sus herramientas personales.

Acompañamiento y tutorías

El proyecto no termina con las clases. Junto a la formación, 100Kairós incorpora un dispositivo de acompañamiento que incluye 1.400 horas de tutorías individualizadas, talleres grupales de apoyo a la inserción laboral y unas Jornadas de Innovación Territorial concebidas como espacios de encuentro entre empresas y talento local.

Entre los talleres ya realizados figuran propuestas prácticas sobre cómo sacar mayor partido a LinkedIn, a la Agencia de Empleo de la Diputación, a InfoJobs y a otros recursos del territorio en la búsqueda de empleo.

Según trasladó la vicepresidenta, se trata de "sesiones muy pegadas a casos reales" y orientadas a resolver dudas concretas del alumnado, algo que ya ha permitido detectar resultados positivos en términos de empleabilidad, sobre todo en aspectos como la seguridad en entrevistas, la comunicación o la capacidad de identificar mejor las fortalezas propias.

Aunque el proceso formativo específico todavía no ha concluido y por eso no se puede confirmar aún cuántas personas han encontrado empleo en este sector concreto, la institución sí destaca mejoras visibles en la preparación del alumnado. El acompañamiento, de hecho, se prolongará hasta el 30 de septiembre, ya que cada participante cuenta con un tutor de referencia que le asesora de forma personalizada en la búsqueda de trabajo.

Casar de Cáceres abre el ciclo de jornadas

Dentro de esa estrategia se enmarcan también las Jornadas de Innovación Territorial, pensadas para reunir a pymes, profesionales, personas emprendedoras y ciudadanos que buscan empleo o nuevas oportunidades.

La primera se celebró este viernes en Casar de Cáceres, y después está previsto que el ciclo continúe en Salorino, Malpartida de Plasencia, Miajadas y Jaraíz de la Vera.

La Diputación quiere convertir así el programa en una red que conecte empresas, formación y territorio. Porque en una provincia donde el empleo y la despoblación siguen marcando buena parte del debate, aprovechar "el momento justo" no es solo una idea bien elegida para un nombre. Es, sobre todo, una forma de intentar que el futuro también encuentre sitio en los pueblos.