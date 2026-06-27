La defensa del ciclo de Restauración de Valencia de Alcántara llega a la puerta de la Consejería: "Esta decisión supone desmantelar el medio rural"

La defensa del ciclo de Grado Medio de Servicios de Restauración del IES Loustau Valverde de Valencia de Alcántara ha dado esta semana un nuevo salto y ha trasladado la protesta desde la comarca hasta las puertas de la Consejería de Educación en Mérida. La movilización de este viernes, respaldada por vecinos, comunidad educativa y representantes políticos, se produjo después de que el ayuntamiento advirtiera el lunes de que, si no había una rectificación por parte de la Junta de Extremadura, las protestas continuarían fuera del municipio. Ante la falta de respuesta, la amenaza se cumplió.

A la concentración se sumó Unidas por Extremadura, cuya portavoz, Irene de Miguel, enmarcó la supresión del ciclo en una línea más amplia de decisiones que, a su juicio, "perjudican al medio rural". Según defendió, eliminar enseñanzas de este tipo en zonas despobladas implica "recortar oportunidades formativas y obligar a muchos jóvenes a desplazarse a otros municipios" para seguir estudiando.

Pero la protesta no quedó ahí. También el PSOE de Extremadura mostró su respaldo a la movilización. La portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, participó en la concentración y denunció que la supresión del ciclo supone "desmantelar el medio rural", al tiempo que lanza, según dijo, un mensaje desalentador a la juventud extremeña al transmitir la idea de que no hay futuro formativo en estas zonas.

Un conflicto que venía de días atrás

La protesta de este viernes tuvo su origen en una primera concentración celebrada el lunes frente al propio instituto. Aquella movilización, convocada por el ayuntamiento, reunió a representantes institucionales, sindicatos, vecinos y miembros de la comunidad educativa. Al término del acto, el alcalde dejó clara la intención del consistorio: esperar una respuesta inmediata de la Junta y, si esta no llegaba, llevar la reivindicación hasta Mérida.

El principal argumento que viene sosteniendo el ayuntamiento es que "el ciclo sí cumple los requisitos exigidos para mantenerse". Según ha defendido el alcalde, existen nueve alumnos prematriculados, una cifra que, a su juicio, supera el ratio exigido por la Administración.

Protesta en Valencia de Alcántara contra la supresión del Grado Medio de Servicios de Restauración. / Cedida a El Periódico Extremadura

A eso suma que el centro dispone de profesorado, aulas y empresas vinculadas al sector, por lo que considera "incomprensible" que se plantee la supresión sin ofrecer, además, ninguna alternativa formativa para sustituirlo.

Esa ausencia de sustitución es precisamente uno de los elementos que más malestar ha generado en el municipio. Desde el consistorio se insiste en que no se está hablando de retirar un ciclo para implantar otro con mayor demanda o con nuevas salidas profesionales, sino de "eliminarlo sin más", dejando al centro con menos oferta y a la comarca con menos oportunidades.

Críticas al criterio de la Junta

Frente a las quejas del ayuntamiento y de los grupos de la oposición, la Junta de Extremadura ha defendido su decisión apelando a criterios técnicos relacionados con la demanda real de alumnado. El Ejecutivo autonómico ha mostrado respeto hacia las movilizaciones celebradas tanto en Valencia de Alcántara como en Mérida, pero recuerda que "la supresión del ciclo ya fue anunciada durante la presentación de la oferta formativa para el curso 2026-2027".

Además, sostiene que los sindicatos conocían esta propuesta desde el pasado 23 de abril, cuando el asunto fue abordado en el Consejo Permanente de Formación Profesional. Aun así, la explicación no ha calmado la contestación política y social que se ha ido consolidando en torno a este caso.

Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel criticó que la Junta aplique las mismas ratios a centros ubicados en ciudades que a los situados en áreas rurales, algo que considera inviable si se quiere sostener población y servicios en los pueblos.

La portavoz fue más allá y advirtió de que la eliminación del ciclo supondrá también "una pérdida de empleo público", al obligar a marcharse a los trabajadores que actualmente imparten estas enseñanzas.

Protesta en Valencia de Alcántara contra la supresión del Grado Medio de Servicios de Restauración. / Cedida a El Periódico Extremadura

En términos parecidos se expresó el PSOE, que aseguró que este no es un caso aislado, sino "parte de una estrategia más amplia del Gobierno de María Guardiola para debilitar el medio rural restándole servicios públicos". Garlito denunció, además, que el 75 por ciento de los ciclos de Formación Profesional de Extremadura se concentran en las grandes ciudades y que el 70 por ciento de las supresiones anunciadas afectan precisamente al ámbito rural.

Un símbolo del debate sobre el medio rural

La controversia en torno al ciclo de Restauración ha terminado por convertirse en algo más que una discusión educativa. En Valencia de Alcántara, muchos ven en esta decisión un nuevo ejemplo del desequilibrio entre el mundo urbano y el rural, y del modo en que determinadas decisiones administrativas terminan agravando la pérdida de oportunidades en las zonas más periféricas.

Por eso la protesta no habla solo de aulas, ratios o plazas. Habla también de arraigo, empleo, juventud y de la posibilidad de seguir construyendo futuro en municipios que llevan años reclamando más atención institucional. En ese contexto, la continuidad de un ciclo formativo se convierte en un símbolo mucho mayor que el de una simple oferta académica.

La Junta insiste en que actúa con criterios técnicos. El ayuntamiento, los vecinos y la oposición replican que esos criterios no pueden aplicarse de espaldas a la realidad rural. Y en medio de ese choque queda la sensación de que, en pueblos como Valencia de Alcántara, cada servicio que se pierde pesa el doble. Porque no solo desaparece lo que ofrece hoy, sino también parte de lo que podría sostener mañana.