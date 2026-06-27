Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con "un poquito de todo" para devolver al pueblo un servicio clave

Logrosán recuperó el pasado 11 de junio un servicio que muchos vecinos echaban en falta desde hacía meses. Ese día abrió sus puertas Mimi, una nueva tienda ubicada en la plaza del municipio que combina librería, papelería, droguería, perfumería, copistería, regalos y complementos con un objetivo muy claro: facilitar el día a día de la población y evitar desplazamientos innecesarios a otras localidades.

Detrás del proyecto está Herminia Jiménez, vecina del municipio y maestra en el CP Nuestra Señora del Consuelo, que decidió dar el paso después de comprobar de primera mano el vacío que había dejado en el pueblo la jubilación de la anterior librera. Según explica, le parecía "difícil de asumir que un municipio de alrededor de 2.000 habitantes, con guardería, colegio e instituto, se quedara sin un establecimiento donde poder comprar desde un bolígrafo hasta un libro de lectura".

El nombre de la tienda tampoco es casual. Aunque valoró otras opciones, entre ellas 'La Plaza', en referencia a su ubicación, Herminia terminó optando por Mimi, el apodo familiar con el que la han llamado desde pequeña. Era, en cierto modo, la forma más natural de dar nombre a un negocio que nace precisamente de una idea muy personal y muy pegada a la realidad del pueblo.

Una idea que nació de una necesidad

Herminia cuenta que, al comentar la idea en casa, su marido, comercial de la empresa Droguería-Perfumería Santana, vio claro que el proyecto podía funcionar, aunque con una condición: en un pueblo pequeño había que diversificar para hacerlo viable. De esa reflexión nació la fórmula actual, que une librería y papelería con artículos de droguería, perfumería y otros productos complementarios.

La combinación, explica, les pareció perfecta. A partir de ahí comenzó la búsqueda de local y de personal, hasta dar forma a una tienda que hoy se presenta como un espacio capaz de reunir en un solo punto necesidades muy distintas, desde material escolar hasta regalos o productos básicos de uso cotidiano.

Un poco de todo, y cerca

La oferta de Mimi se mueve precisamente en esa idea de proximidad y variedad. El negocio dispone de un surtido amplio de droguería y perfumería, una sección de librería con novedades editoriales y servicio de encargo para títulos concretos, además de copistería con fotocopias, encuadernación y plastificación.

A ello se suma una parte especialmente cuidada de regalos y complementos, donde pueden encontrarse desde bisutería hasta bolsos, mochilas, carteras, pañuelos o abanicos. Herminia resume ese concepto con una expresión que, según dice, repiten los propios clientes: en la tienda hay "un poquito de todo".

Ese carácter multiservicio es, precisamente, uno de los aspectos que más están valorando los vecinos. Hasta ahora, muchos tenían que desplazarse fuera de Logrosán para resolver compras básicas o para encontrar un detalle. Ahora, sostiene la impulsora del negocio, "pueden hacerlo en el propio pueblo" y con un trato directo, cercano y muy personalizado.

Comercio local y empleo en el medio rural

Más allá del surtido, Herminia pone el acento en algo que considera igual de importante: la capacidad del comercio local para convertirse en punto de encuentro y en espacio de confianza. En un municipio como Logrosán, explica, "vender no consiste solo en ofrecer productos, sino en escuchar a los vecinos", atender sus necesidades concretas y contribuir a que el pueblo siga teniendo vida.

Ese compromiso se refleja también en la creación de empleo. Al frente de la atención al público están Mercedes y Montaña, dos hermanas del municipio que aportan, según Herminia, esa familiaridad y cercanía que la clientela agradece especialmente en un negocio de este tipo.

Para la promotora de Mimi, "emprender en el medio rural no solo es posible, sino necesario". Defiende que los pueblos necesitan ideas nuevas y personas dispuestas a apostar por ellos si de verdad se quiere luchar contra la despoblación y mantener vivas las comunidades. A su juicio, abrir un negocio en un entorno como este es también una forma de demostrar que los pueblos tienen presente y, sobre todo, futuro.

Una acogida por encima de lo esperado

La apertura del negocio llegó, además, rodeada de mucha expectación. Herminia recuerda que en los días previos muchos vecinos se acercaban a preguntar cuándo iba a inaugurarse la tienda. El primer día transcurrió con ilusión, aunque también con algo de caos, porque justo en el momento de abrir se cayó la fibra en todo el pueblo, lo que complicó durante un rato la gestión de cobros y ventas.

Pese a ese contratiempo, la acogida fue, en sus palabras, "enorme". La respuesta de la población, añade, ha superado las expectativas iniciales y confirma que existía una necesidad real de este servicio en Logrosán. Los clientes, explica, entran agradecidos por volver a tener en el pueblo una tienda capaz de resolver desde compras cotidianas hasta pequeños regalos sin tener que salir fuera.

La historia de Mimi acaba de empezar, pero ya deja una imagen reconocible en muchos pueblos extremeños: la de quienes deciden cubrir con iniciativa propia lo que el medio rural no se puede permitir perder.

En Logrosán, esa apuesta ha tomado la forma de una tienda con nombre familiar, estanterías llenas y vocación de servicio. A veces, mantener vivo un pueblo también empieza por algo tan sencillo como volver a poder comprar un bolígrafo sin salir de él.