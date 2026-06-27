Monroy recupera la ilusión con la inauguración del renovado Parque de los Patos

Monroy vuelve a mirar con orgullo a uno de sus rincones más emblemáticos. El conocido Parque del Ejido, o como muchos vecinos lo llaman con cariño, el Parque de los Patos, ha sido oficialmente reinaugurado tras un intenso proyecto de recuperación impulsado por un grupo de peñas y asociaciones del municipio y denominado 'Mira Monroy qué bonito'.

La iniciativa nació de la ilusión y el compromiso de varias personas decididas a trabajar por su pueblo. Unidos por las ganas de dinamizar la vida local y crear actividades para niños, jóvenes, mayores y vecinos en general, este grupo dio su primer gran paso con un objetivo claro: devolver la vida a un parque que durante años fue punto de encuentro y símbolo de convivencia en Monroy.

Con el paso del tiempo y por distintas circunstancias —entre ellas la falta de mantenimiento y las dificultades económicas que supone conservar un espacio público de estas características— el parque había ido perdiendo parte de su encanto. La maleza, el deterioro de algunas zonas y el abandono progresivo lo habían alejado de aquel lugar vivo y frecuentado que muchos recuerdan.

Sin embargo, la respuesta vecinal no se hizo esperar. Con esfuerzo compartido y muchas horas de trabajo desinteresado, los voluntarios acometieron labores de limpieza y desbroce, cortaron la hierba, retiraron árboles en mal estado y acondicionaron los espacios. Entre las mejoras más destacadas figuran la rehabilitación del parque infantil y la construcción de nuevas barbacoas, pensadas para fomentar el uso familiar y convertir el entorno en un espacio agradable, seguro y accesible para todos, tanto para los monroyegos como para quienes visitan la localidad.

El proyecto ha contado con el respaldo del ayuntamiento, que ha colaborado con apoyo económico, pero también ha sido clave la capacidad de autofinanciación del propio colectivo. Para reunir fondos, se han organizado rifas, bingos, comidas solidarias y diversas actividades abiertas a la participación de todo el pueblo. De este modo, la recuperación del parque no solo ha sido una obra física, sino también un proceso de implicación comunitaria en el que cada vecino ha podido aportar su granito de arena.

La inauguración del Parque de los Patos no simboliza únicamente la recuperación de un espacio verde, sino el renacer de un espíritu colectivo. Demuestra que cuando un pueblo se une, deja a un lado las diferencias y trabaja con ilusión por un objetivo común, es capaz de transformar su entorno y fortalecer sus lazos.

Este parque es, según sus impulsores, solo el comienzo. El grupo promotor ya trabaja en nuevas ideas y proyectos con la intención de seguir mejorando Monroy y ofrecer más oportunidades de encuentro y convivencia. La reapertura del Parque de los Patos se convierte así en un ejemplo de participación ciudadana y en una invitación a seguir construyendo, entre todos, un pueblo cada día mejor.