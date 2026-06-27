Sierra de Fuentes te invita este sábado a descubrir en directo cómo trabajan los artesanos cacereños

La artesanía volverá a ocupar este sábado un lugar central en la vida cultural de Sierra de Fuentes con la llegada del Festival de los Oficios Artesanos de la Diputación de Cáceres, una iniciativa pensada para visibilizar el trabajo manual, la creatividad y el valor del saber hacer tradicional en los pueblos de la provincia.

La localidad acogerá, desde las 18:00 horas, una programación que desplegará durante toda la tarde y buena parte de la noche un amplio abanico de actividades participativas. Habrá propuestas de decoración con pintura textil, creación de llaveros de macramé, elaboración de una pieza de madera tallada a mano, taller de bordado, de pulseras, de cesta de castaño, de corcho o de resina, entre otras opciones. Todo ello se desarrollará en un formato abierto al público y con un enfoque muy pegado al contacto directo entre artesanos y asistentes.

Talleres y una mirada contemporánea

El programa no se limita a la exhibición de técnicas tradicionales. A las 20:00 horas está prevista la clase magistral 'Artesanía que crece: objetos de micelio y cerámica', a cargo de la ceramista conocida como MicelliArte, una propuesta que introduce una vertiente más experimental y contemporánea dentro de una jornada pensada precisamente para mostrar cómo la artesanía puede dialogar con nuevos materiales, lenguajes y procesos creativos.

Junto a esa vertiente innovadora, la programación incluye desde esa misma franja horaria el pasacalles del Grupo de Folclore El Risco de Sierra de Fuentes, una formación vinculada desde hace años a la vida cultural del municipio y que, según la propia Diputación, representa sobre el escenario "el folklore extremeño de las provincias de Cáceres y Badajoz" a través de sus cantes, bailes y vestuario tradicional.

Un festival que recorre la provincia

La parada de Sierra de Fuentes forma parte de la nueva edición del festival, que arrancó en Salorino el 25 de abril y continuará después por Serradilla, Arroyo de la Luz y Jaraíz de la Vera, tras haber pasado ya por Peraleda de la Mata.

La Diputación presentó esta nueva edición como una herramienta para dar visibilidad al trabajo y a las creaciones artesanales en seis localidades cacereñas, reforzando además el vínculo entre artesanía, territorio y público.

Ese objetivo enlaza con la línea que la institución ya venía desarrollando en ediciones anteriores, concebidas también como escaparate para la artesanía provincial, con demostraciones en vivo, talleres, música y actividades complementarias.

La filosofía de fondo que mantiene pasa por sacar los oficios a la calle, ofreciendo la posibilidad de conocer en primera persona a quienes los practican y transformando durante unas horas cada pueblo en un espacio de transmisión cultural.

La artesanía en Sierra de Fuentes

La cita de este sábado encuentra además un encaje natural en Sierra de Fuentes, donde la jornada no solo llevará a creadores de distintos ámbitos, sino que se apoyará también en el tejido cultural local.

La presencia del Grupo El Risco aporta ese anclaje al municipio, mientras que el propio programa del festival en esta parada se ha construido en torno a técnicas muy vinculadas a la artesanía popular y al trabajo manual, como el bordado, la cestería, el corcho o la talla en madera.

La combinación entre talleres participativos, oficios tradicionales y propuestas más innovadoras convierte así esta jornada en algo más que una agenda cultural puntual. También funciona como una reivindicación del valor de la artesanía en el medio rural, de su capacidad para generar identidad y de su papel como forma de conocimiento que sigue teniendo presente.

Sierra de Fuentes no será este sábado solo una parada más en el calendario. Será un lugar donde ver de cerca cómo trabaja la artesanía cuando sale del escaparate y se pone al alcance de la gente. Porque pocas cosas explican mejor un territorio que la manera en la que sus oficios siguen pasando de unas manos a otras, adaptándose al presente sin perder su raíz.