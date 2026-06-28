100Kairós arranca en Casar de Cáceres para demostrarte que también puedes mejorar tu búsqueda de empleo desde un pueblo

La localidad de Casar de Cáceres acogió este viernes la primera de las cinco jornadas técnicas previstas dentro del programa 100Kairós, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo con el objetivo de reforzar la competitividad empresarial y ampliar las oportunidades laborales en el medio rural.

La cita, celebrada en las instalaciones de Creofonte, reunió a 25 participantes, en su mayoría personas emprendedoras, profesionales y vecinos en búsqueda activa de empleo interesados en las posibilidades que ofrecen la transformación digital y las nuevas tecnologías para abrir nuevas vías de desarrollo en los pueblos de la provincia.

La jornada sirvió así para dar el pistoletazo de salida a un ciclo que continuará en otros municipios cacereños y que busca consolidar una red de conexión entre talento local, empresas y herramientas de innovación, en un momento en el que el empleo y la modernización son dos de los desafíos más comentados del medio rural.

Un programa para conectar empresas y talento

Al acto asistió el jefe del Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, Javier Luna, quien puso el acento en la utilidad de este programa para visibilizar recursos y producciones del entorno rural que, a su juicio, muchas veces pasan desapercibidos pese a su potencial.

Según explicó, 100Kairós representa una oportunidad tanto para quienes participan como para la propia Diputación, precisamente porque permite poner en valor ese tejido productivo local y explorar cómo hacerlo crecer.

Jornada técnica del programa 100Kairós en Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Luna subrayó además el nivel de satisfacción que, según indicó, se está detectando tanto entre los participantes como entre las empresas implicadas, hasta el punto de que la institución ya empieza a plantearse cómo dar continuidad a una iniciativa que parece haber encontrado un espacio claro dentro del ámbito rural cacereño.

Ese planteamiento encaja con la filosofía de un programa que no se limita a impartir formación, sino que intenta construir un ecosistema de colaboración entre personas desempleadas, pymes y territorio.

Talleres prácticos y nuevas herramientas

A lo largo de la jornada se desarrollaron distintos talleres prácticos centrados en cuestiones muy vinculadas a las necesidades actuales del mercado laboral y de las pequeñas empresas. Entre ellos destacaron propuestas relacionadas con la mejora de la presencia digital, la aplicación de la inteligencia artificial a la búsqueda de empleo y la generación de nuevas oportunidades profesionales.

Uno de los ponentes, Gonzalo Pastor, especializado en Recursos Humanos, incidió en cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada útil a la hora de encontrar trabajo. Durante su intervención defendió que es importante desterrar la idea de que las oportunidades solo existen en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, y sostuvo que en el territorio también las hay, aunque es necesario aprender a localizarlas y aprovecharlas.

Jornada técnica del programa 100Kairós en Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

La jornada incluyó además sesiones personalizadas de consultoría y orientación laboral, así como espacios de networking diseñados para facilitar el contacto entre empresas y talento local. Esa combinación entre formación, asesoramiento y relación directa entre actores del territorio es precisamente una de las señas de identidad del programa.

La experiencia de emprender desde el pueblo

Otro de los momentos destacados llegó con la intervención de Diego Lindo, gerente de la Quesería Doña Francisca, que compartió su experiencia como emprendedor en el mundo rural. Durante su participación abordó cuestiones como las particularidades de gestionar un proyecto vinculado a dos Denominaciones de Origen y la importancia de abrirse a mercados internacionales sin perder el anclaje territorial.

Ese testimonio aportó una dimensión práctica a la jornada al mostrar cómo una empresa ubicada en el medio rural puede encontrar oportunidades de crecimiento y proyección exterior si sabe combinar su tradición y calidad con una buena estrategia y adaptación a los nuevos contextos de mercado.

Un ecosistema en movimiento

El programa 100Kairós nació con la intención de acelerar la modernización empresarial y favorecer la inserción laboral en los municipios rurales de la provincia. Impulsado por la Diputación de Cáceres y en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre, cuenta ya con más de 50 empresas participantes y más de 60 alumnos y alumnas.

La iniciativa forma parte de un ecosistema más amplio en el que también se integran otros proyectos provinciales como PIE PLUS, En mi pueblo emprendí o Relevo empresarial. Todos ellos comparten una misma lógica: reforzar el empleo, el emprendimiento y la actividad económica en el medio rural a través de formación especializada, mentoría, acompañamiento individualizado y procesos de innovación abierta.

Jornada técnica del programa 100Kairós en Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Inspirado en el concepto griego kairós, entendido como "el momento oportuno para actuar", el programa desarrolla un modelo integral basado en aceleradoras de empleabilidad y transformación digital, tratando de conectar personas, empresas y recursos para responder a desafíos que no son solo económicos, sino también sociales y territoriales.

La primera jornada de Casar de Cáceres abrió así un ciclo que seguirá en otros puntos de la provincia. Pero más allá del calendario, dejó sobre la mesa una idea de fondo: que el empleo y la innovación no tienen por qué quedarse fuera de los pueblos. A veces, todo empieza con algo tan simple como reunir en una misma sala a quien busca trabajo, a quien necesita talento y a quien todavía cree que el futuro rural merece una oportunidad real.