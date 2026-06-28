David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: "Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino"

¿Cómo acaba un emeritense en Malpartida de Plasencia?

La verdad es que terminar aquí fue un giro del destino. Yo iba bien en otros procesos de otros municipios y ni me planteaba Malpartida de Plasencia, pero cambiaron una fecha de examen, podía presentarme y recuerdo que mi madre me dijo: "Preséntate, puede ser una buena oportunidad, nunca se sabe". Le hice caso y saqué la nota más alta del proceso selectivo.

¿Por qué decidió en su día que quería ser policía local?

Decidí ser Policía Local por la vocación de servicio público, por tener un trabajo dinámico en la calle y la capacidad de resolver problemas directamente con el ciudadano.

¿Cómo fue el proceso hasta llegar a Malpartida?

Me presenté a las pruebas de acceso en Malpartida a finales de 2019. No es fácil entrar. Por aquel entonces había muy pocas plazas en Extremadura y había opositores con mucho nivel. Detrás hay muchas horas de estudio y una preparación exigente. Hay que superar unas pruebas físicas, test de conocimientos, supuestos prácticos, test de personalidad y psicotécnicos. Son muchas pruebas y hay un desgaste psicológico y emocional. El apoyo de mi familia y amigos fue fundamental. Tras aprobar en Malpartida, llegó el COVID en 2020 y se frenaron en seco el resto de procesos selectivos. Coincidió con la entrada en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (en Badajoz) y, al final, decidí apostar por Malpartida de Plasencia. Llegué al municipio ya de servicio a finales de 2020.

Llegó y se quedó solo

Sí. Cuando yo aprobé, los policías locales de aquí se movieron a sus localidades o cerca de ellas, por lo que el pueblo no tenía policías en ese momento. Fue un poco chocante porque no sabía qué me iba a encontrar. Miguel, el policía en segunda actividad desde 2004, no dudó en ponerse otra vez el uniforme y estuvo en las prácticas. Me sorprendió su profesionalidad y me ayudó muchísimo. Siempre le estaré agradecido.

David Cruz Fernández, en la jefatura de la Policía Local, en Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

¿Cómo es el trabajo en soledad y cómo le acogió el pueblo?

Sinceramente, la época que estuve solo no era lo ideal, pero así se dieron las circunstancias. Tomé la responsabilidad de que los servicios siguieran adelante. Entendí que, a pesar de estar fuera de mi casa, no podía dejar el pueblo sin Policía tanto tiempo hasta que llegaran nuevos agentes y me lo tomé como un reto y, de alguna forma, corresponder el buen trato recibido por el ayuntamiento, sus trabajadores y los vecinos. Los chinatos son gente amable, cercana y cívica.

¿Qué funciones tenía en los primeros años? ¿Son las mismas que ahora?

El tiempo que estuve solo hacía de todo, desde tareas administrativas hasta atestados por accidente de circulación, resolver conflictos y dar presencia policial en las calles. Intentaba que la ausencia de policías no se notara, dentro de las dificultades. Tiempo después, en 2022, se incorporó un nuevo compañero, Sosa, natural de Santa Amalia. Él tenía otros procesos selectivos mucho más cerca de su casa con plaza. Me llamó para preguntarme por Malpartida y decidió subirse al barco. Es un compañero con gran vocación policial. Hemos intentado multiplicarnos para cubrir todos los eventos con éxito.

¿Le gustaría ascender en el cuerpo?

Soy una persona que intenta mejorar cada día. Me formo continuamente con cursos y actualmente estoy haciendo la carrera de Criminología. Si ascendiera, sería para continuar lo que llevo haciendo desde el primer día, pero con más responsabilidad: que mis compañeros se encuentren contentos y realizados para dar un servicio de calidad al ayuntamiento y sus vecinos. Pero no es algo que me quite el sueño. Me centro en el día a día y en seguir creciendo. Lo que tenga que llegar llegará.

¿Alguna anécdota o actuación relevante a lo largo de estos años?

Hay muchas, como prevenir estafas a personas vulnerables o llegar a tiempo para evitar que un vecino quemara la casa de sus padres. También apoyo psicológico a personas que están pasando un mal momento en sus vidas y no tienen con quién desahogarse y te cuentan sus problemas porque solo confían en ti. Tenemos una gran responsabilidad en nuestro trabajo.

¿Cuál es la actuación que más le ha marcado, que nunca olvidará?

Recuerdo un ciclista que le había dado un infarto en plena vía verde, un sendero que se encuentra a las afueras del núcleo urbano. La ambulancia venía de Plasencia y la vía está cortada al tráfico por varias zonas restringidas a vehículos. Tuvimos que romper candados y llevar durante unos kilómetros al hombre dentro del vehículo policial. Finalmente, pudimos desplazarlo hasta la ambulancia y salvarle la vida. Siempre que nos ve nos los agradece.

En el terreno profesional, ¿qué le aporta trabajar como policía en una población pequeña como Malpartida?

Es una población pequeña, pero grande a la vez. Tiene casi 5.000 habitantes y es la 7ª localidad con más extensión por kilómetro cuadrado de la provincia de Cáceres, por encima de Plasencia. Eso quiere decir que nuestro ámbito de aplicación es muy extenso. Contamos con varias pedanías, Las Viñas y muchos entornos rurales a los que atender. Recibimos la visita de turistas de otros países que vienen a Monfragüe y, cuando nos necesitan, intentamos que se sientan como en casa para que el turismo siga creciendo. Trabajar en un entorno privilegiado y en la ubicación que se encuentra Malpartida aporta dinamismo y sensación de sentirte realizado.

¿Y en el plano personal?

En lo personal me aporta mucha madurez y templanza. Trabajar en un término municipal tan complejo y haber afrontado épocas en solitario te obliga a crecer como persona, a mantener la cabeza fría y a saber gestionar la presión. Siempre he pensado que la Policía está para hacer la vida más fácil a la gente, no para complicársela. Intento tratar a la gente como me gustaría que un policía me tratara a mí. Nadie es más que nadie por llevar un uniforme de Agente de la Autoridad. Pero el orden hay que mantenerlo y el respeto a las normas tiene que cumplirse. Esto me da la tranquilidad de saber que hago un trabajo útil y la satisfacción de volver a casa cada día sabiendo que he cumplido con mi deber.

Ahora hay varios compañeros en la plantilla, ¿son como una familia?

Realmente es así, somos una familia. Actualmente, somos 5 policías en activo y otro en segunda actividad. Estamos esperando a otro agente más, que se incorporará en breve, cuando acabe la academia. Vamos a tener más presencia policial en las calles. Javi, Juanjo y Alberto se incorporaron en junio del año pasado. Son chicos que desde el primer día han trabajado muy bien y han demostrado su compromiso con el municipio. Estamos muy contentos con ellos. Fuera del trabajo, todos hemos hecho una buena amistad. Hacemos planes juntos o con nuestras familias. Se puede decir, por tanto, que sí. Somos una gran familia.

¿Qué es lo más gratificante del trabajo en el pueblo y lo que más echa en falta?

Lo más gratificante es ver los últimos resultados: Malpartida de Plasencia tiene una tasa de criminalidad baja y, además, hemos conseguido bajarla aún más gracias a tener más presencia en la calle. Cubrimos todos los eventos (que son muchos en el municipio) y el ciudadano se siente seguro. Esto provoca, en parte, que Malpartida de Plasencia sea un lugar donde haya calidad de vida. Además, tenemos un convenio de cooperación recíproca con Guardia Civil, lo que se traduce en mejores resultados.

Lo que se echa en falta, como en cualquier plantilla local de municipio, es que siempre se querrían tener aún más medios técnicos y mejorar otros aspectos. Los municipios de Extremadura se enfrentan al reto de fidelizar a sus policías. Para que las plantillas locales funcionen y no se queden vacías, es fundamental que las administraciones inviertan en herramientas y medios para desempeñar nuestras funciones. Aquí se ha hecho una apuesta clara por dotarnos de herramientas reales. Una Jefatura nueva con todo lo necesario, renovación de flota de vehículos y cámaras de seguridad en los accesos con lectores de matrícula. Es el camino a seguir. Invertir en la policía es, al fin y al cabo, invertir en la seguridad del vecino.

¿Entre sus aspiraciones están volver a Mérida o trabajar en una ciudad más grande?

No lo descarto. Mi mujer y yo vinimos de fuera, pero mi hija es chinata de nacimiento. Igual nos dice que nos vayamos nosotros que ella se queda aquí (risas). La gente de fuera me pregunta que cuándo me voy a mover y los de aquí que dónde voy a estar mejor. De momento, mi presente está aquí. Fue el destino el que nos trajo a este lugar. Dejemos, por tanto, que siga su camino.