MásMedio ya alcanza a casi la mitad de la población cacereña: descubre si tu localidad está entre las nuevas adhesiones

El Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, ha dado un nuevo paso en su expansión territorial tras incorporar a Rosalejo y Pueblonuevo de Miramontes como nuevas entidades adheridas. Con estas dos incorporaciones, el consorcio alcanza ya las 206 adhesiones, de las que 192 corresponden a municipios, lo que supone prestar servicio a unos 185.000 habitantes, cerca del 48 por ciento de la población provincial.

La información se dio a conocer este viernes en reuniones extraordinarias tanto del Consejo de Administración como de la Junta General, ambos órganos presididos por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

La sesión sirvió también para abordar nuevas encomiendas de gestión, entre ellas la del servicio de abastecimiento de agua en alta solicitada por Cachorrilla y Pescueza. Se trata de una cuestión especialmente sensible a las puertas del verano, cuando el aumento estacional de población en algunos municipios suele tensionar las redes y obliga a reforzar la prevención ante posibles problemas de suministro.

Un consorcio en crecimiento

La ampliación del número de adhesiones confirma el crecimiento sostenido de un organismo que la Diputación creó para asumir de forma compartida servicios medioambientales básicos en el territorio, especialmente en municipios pequeños y medianos.

A finales de 2024, MásMedio había alcanzado las 193 entidades adheridas, entre ellas 183 municipios, dos entidades locales menores y ocho mancomunidades, superando entonces los 165.000 habitantes atendidos. El nuevo balance, con 206 adhesiones y 185.000 habitantes, vuelve a evidenciar la dimensión creciente de una herramienta que se ha convertido en una de las principales estructuras de gestión supramunicipal de la provincia.

El consorcio no solo actúa sobre el abastecimiento de agua o la depuración. También se ha ido consolidando como una pieza clave en la gestión de residuos, la digitalización del ciclo del agua y la creación de nuevas infraestructuras ambientales.

De hecho, en los últimos días ha presentado en La Vera el refuerzo del servicio de recogida de residuos domésticos con 12 nuevos vehículos, la sustitución total de contenedores y la implantación de herramientas de gestión inteligente a través de la plataforma Movisat, en una comarca de 20 municipios y con un contrato de casi 27 millones de euros a diez años.

Casi 15 millones en proyectos Perte

Uno de los puntos destacados de las reuniones de este viernes fue el repaso a los proyectos europeos Perte que gestiona el consorcio a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por un volumen global cercano a los 15 millones de euros. Entre ellos sobresalen dos grandes líneas: el proyecto Aqua-Ceres, centrado en la digitalización y eficiencia del ciclo integral del agua, y el Plan Provincial de Puntos Limpios.

La propia Diputación recoge en su documentación presupuestaria de 2025 un montante conjunto de 15,63 millones de euros entre ambos programas, con partidas específicas de 6,59 millones para Aqua-Ceres y 6,20 millones para la adecuación o construcción de puntos limpios, además de dotaciones para software, comunicaciones, equipos de detección de fugas y sistemas informáticos.

En el caso de Aqua-Ceres, el objetivo general es modernizar los procesos de abastecimiento, saneamiento y vertido y mejorar la eficiencia del ciclo del agua en 29 municipios de la provincia donde MásMedio presta servicio mediante encomiendas de gestión.

El proyecto se financia con cargo al Perte de digitalización del ciclo del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e incluye actuaciones como la renovación de más de 25.000 contadores, la implantación de una red LoRa-WAN, software específico y equipos para la monitorización de fugas y rendimientos.

La red de puntos limpios

El segundo gran bloque es el Plan Provincial de Puntos Limpios, impulsado también con fondos Next Generation EU. Según la información oficial de la Diputación, este proyecto tiene como finalidad la adecuación, mejora y construcción de instalaciones de puntos limpios en la provincia para crear una red provincial unificada y digitalizada. El plan llegará, en principio, a 32 municipios y cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros.

Las obras ya han comenzado en localidades como Arroyo de la Luz y Aldea del Cano, con la previsión de que, una vez finalizadas, estos espacios queden integrados en una red provincial gestionada por MásMedio. La suma de nuevas adhesiones, encomiendas y proyectos europeos dibuja un consorcio cada vez más presente en la vida cotidiana de los pueblos.

A veces lo hace desde algo tan básico como que el agua llegue con garantías en verano; otras, desde decisiones más de fondo, como digitalizar redes o construir puntos limpios. Pero en todos los casos la lógica es la misma: que los municipios pequeños no queden atrás en servicios que hoy ya no admiten soluciones provisionales.