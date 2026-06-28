Cáceres lleva a Colombia un mensaje claro: "Sin los jóvenes no se defiende la memoria democrática"

La experiencia de la Diputación de Cáceres en memoria democrática ha encontrado estos días eco en un escenario internacional. La institución provincial ha estado presente en el III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos, celebrado entre el 23 y el 25 de junio en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, en Colombia.

El encuentro, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) dentro de su Programa Democracia, ha reunido a representantes de 45 instituciones públicas, organismos internacionales, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas de América Latina y España.

La presencia cacereña llegó de la mano del jefe del servicio provincial, Fernando Ayala, que expuso algunas de las líneas de trabajo que viene desarrollando la Diputación en este ámbito, con especial atención a los proyectos dirigidos a las nuevas generaciones.

Entre ellos citó iniciativas como 'Ecos de Lorca', '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', desarrollado con Luis Pastor, la exposición itinerante 'Historietas e historias' o la divulgación del libro 'Franco para jóvenes', del periodista y escritor José Antonio Martínez Soler.

Memoria democrática y juventud

Ayala insistió durante su intervención en una idea que, a su juicio, resulta cada vez más urgente: "la necesidad de seguir trabajando con la población joven" para combatir los bulos y la desinformación que están favoreciendo, según alertó, una mirada más tolerante con fórmulas autoritarias.

En esa misma línea, defendió también la conveniencia de reforzar la formación en memoria democrática entre los propios servidores públicos, entendiendo que las instituciones deben contar con herramientas suficientes para abordar estos procesos con rigor y responsabilidad.

III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos. / Cedida a El Periódico Extremadura

La participación de la Diputación se inserta así en un espacio de diálogo mucho más amplio, en el que durante tres días los asistentes han compartido experiencias, identificado posibilidades de colaboración y reflexionado sobre los desafíos actuales de la memoria, la convivencia pacífica y la defensa de los derechos humanos.

Entre las entidades presentes figuraban, entre otras, Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, el Institut Català Internacional per la Pau, el Instituto Gogora del País Vasco, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Universidad de El Salvador o la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Fortalecer la democracia y el respeto a la pluralidad

El encuentro de Cartagena no nace de la nada. Este proceso comenzó a tomar forma en diciembre de 2024, cuando impulsó en la misma ciudad el I Encuentro de Memoria, Construcción de Paz y Resolución de Conflictos, dentro de su Programa Democracia.

Aquel primer paso buscaba conformar una red de trabajo orientada a fortalecer la democracia y el respeto a la pluralidad a partir de la recuperación de la memoria, el fomento de la convivencia pacífica y el apoyo a la resolución de conflictos.

La segunda cita, celebrada en La Antigua Guatemala entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, sirvió para consolidar esa red iberoamericana de diálogo, justicia restaurativa y cultura de paz.

Aquel segundo encuentro retomó las conclusiones del primero y amplió el trabajo hacia ámbitos como la formación de servidores públicos, la cooperación entre comisiones de la verdad, la gestión ética de archivos, los retos forenses en la búsqueda de desaparecidos y la mediación como vía de reconciliación.

Poner en valor la democracia a través de nuevas voces

La finalidad de estos encuentros va más allá del intercambio puntual de experiencias. La Aecid enmarca esta línea de trabajo dentro de su Programa Democracia, con el que pretende reforzar y poner en valor la democracia mediante acciones que incorporen nuevas voces, fomenten el diálogo político y social y favorezcan el intercambio de conocimientos entre España, Europa y América Latina y el Caribe.

En este caso, la red se centra en la idea de que los procesos de memoria histórica o colectiva son un componente esencial para construir sociedades más justas, estables e inclusivas.

III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos. / Cedida a El Periódico Extremadura

En esa lógica se entiende también la presencia de la Diputación de Cáceres. No como una asistencia institucional más, sino como la participación de una administración provincial que ha querido llevar hasta ese foro internacional sus propias herramientas de divulgación, educación y trabajo intergeneracional.

Porque cuando se habla de memoria democrática, la distancia entre Cartagena de Indias y Cáceres no es tanta: en ambos lados del Atlántico se discute, al fin y al cabo, cómo recordar sin repetir, cómo enseñar sin tergiversar y cómo defender la democracia frente al olvido.