La saga del barro más longeva de Torrejoncillo te cuenta cómo perdura desde hace más dos siglos: "Las claves son la constancia y el amor por lo que hacemos"

¿Cuál es la clave para mantener una empresa en pie durante más de dos siglos? En Torrejoncillo, la respuesta parece escribirse con barro, paciencia y memoria familiar. El taller Tinajas Moreno León lleva 38 años trabajando bajo esta denominación comercial, pero la familia que está detrás del negocio conserva constancia de piezas elaboradas desde 1766. Son ya 10 generaciones de tinajeros las que han dado continuidad a un oficio que ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios técnicos y a las transformaciones del mercado sin perder su raíz artesanal.

Ese recorrido acaba de recibir además un nuevo reconocimiento. El Premio a la Mejor Trayectoria Artesanal del Círculo Fortuny de este año ha recaído en este taller torrejoncillano. El galardón distingue precisamente esa continuidad en la elaboración de tinajas y hornos de barro mediante procedimientos que siguen conectando con los que utilizaron sus antepasados.

Un nombre reciente para una historia mucho más antigua

Aunque hoy la empresa opera bajo la marca Tinajas Moreno León, Rafa Moreno, uno de los trabajadores del taller y miembro de la saga familiar, explicó que esa denominación es relativamente reciente si se compara con la antigüedad real del oficio en la familia, con piezas documentadas desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y es que, aunque ahora el taller tiene nombre propio, detalló que en épocas anteriores no existía un nombre fiscal como tal, porque sencillamente "no era necesario".

10 generaciones de artesanos logran que un oficio centenario de tinajas perdure gracias a la constancia / Cedido a El Periódico Extremadura

A su juicio, lo más importante no es solo la continuidad temporal, sino "la fidelidad a una forma de trabajar". Rafa defendió que el rasgo más esencial que se ha mantenido es la fabricación artesanal de las piezas, algo que da a cada tinaja un carácter propio. En esa lógica, ninguna sale igual a otra, y cada una conserva una especie de "singularidad irrepetible" que forma parte de su valor.

Cambios técnicos sin perder el oficio

Eso no significa que todo siga exactamente igual que hace dos siglos. La empresa ha ido incorporando elementos que han facilitado el trabajo diario y han permitido ganar rapidez y flexibilidad en el proceso de fabricación. En este sentido, señaló que una de las grandes diferencias con respecto a las generaciones anteriores está en las instalaciones y en los medios disponibles.

Hoy cuentan con electricidad y con fórmulas más eficaces para la cocción, aunque el combustible siga siendo, en esencia, el mismo, la madera, ahora esta se consume en forma de pellet en lugar de obligar a largas jornadas de recogida en el monte.

También la obtención de la materia prima ha cambiado. Donde antes intervenían burros y transporte manual, ahora se emplea maquinaria, reduciendo tiempos y esfuerzo. Pero, en opinión de la familia, esas mejoras técnicas no alteran lo fundamental: el oficio sigue dependiendo de la mano, del conocimiento transmitido y de una manera de entender la pieza que no se ha roto con el tiempo.

Constancia y apego a lo heredado

Rafa evita atribuirse a sí mismo la explicación definitiva de por qué este negocio ha logrado mantenerse en pie durante tanto tiempo, pero sí apunta a una idea que considera central: "el tesón por conservar lo recibido de los mayores".

Esa voluntad de seguir con una tradición familiar vinculada a la creación de tinajas de todos los tamaños, junto con la capacidad para incorporar nuevos productos con buena aceptación por diseño y funcionalidad, explicaría en parte la resistencia del taller frente al paso de los siglos.

A esa lógica suma dos palabras: constancia y amor por lo que hacen. Son, según dejó entrever, las que mejor resumen por qué 10 generaciones han seguido ligadas a la misma actividad y por qué "la familia confía en que la historia continúe".

Un premio inesperado

El reconocimiento del Círculo Fortuny, recibido en Madrid el pasado 4 de junio, llegó además por sorpresa. Rafa relató que ni siquiera tenían constancia firme de estar nominados, de modo que la concesión del premio se convirtió en una noticia especialmente emotiva para la familia.

Más tarde supieron que la entidad había seguido de cerca su trayectoria y su trabajo, y que ese seguimiento fue precisamente el que llevó a reconocer no solo la antigüedad del taller, sino también la proyección internacional de sus productos.

Según explicó, sus tinajas han viajado ya a numerosos países de los cinco continentes, una expansión que refuerza la idea de que un oficio profundamente local también puede encontrar eco lejos de su lugar de origen.

Mirada al futuro

Más allá de su larga tradición, el taller no vive solo del pasado. Rafa avanzó que dentro del negocio familiar ya trabaja Dani, hijo de su hermano Antonio, llamado a convertirse en la continuidad de la saga al menos una generación más.

Esa presencia permite mirar al futuro con cierto optimismo y mantener abierta una pregunta que en muchas empresas familiares ya no encuentra respuesta: quién seguirá cuando llegue el relevo.

En Torrejoncillo, de momento, parece que la cadena no se rompe. Y es precisamente ahí la fuerza de este taller: en haber sabido adaptarse a los tiempos sin dejar que el barro perdiera su memoria. Porque hay negocios que duran muchos años, pero muy pocos pueden decir que llevan más de dos siglos moldeando no solo piezas, sino también una forma de permanecer.