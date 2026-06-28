VeraCuir, el colectivo que reivindica el Orgullo rural en La Vera: "Cuando la gente ve que somos sus vecinas, muchos prejuicios se desinflan"

La bandera arcoíris ya no ondea únicamente en las grandes ciudades. Hace tiempo que también lo hace en plazas pequeñas, centros sociales, bares de pueblo y caminos rurales. En lugares donde durante décadas muchas personas LGTBI sintieron que para vivir con libertad tenían que marcharse. Frente a esa idea, cada vez son más las iniciativas que reivindican que la diversidad también tiene hogar lejos de las capitales. Y una de ellas está en la cacereña comarca de La Vera.

Coincidiendo con la celebración del Orgullo, el proyecto Plumas de Pueblo ha elaborado un mapa interactivo que localiza cerca de 70 iniciativas LGTBI rurales repartidas por toda España. Entre ellas figura VeraCuir, un colectivo nacido en la comarca verata que trabaja para crear espacios seguros, generar comunidad y visibilizar la realidad queer en el medio rural.

Mapa interactivo de iniciativas LGTB rurales. / Plumas de Pueblo

La iniciativa forma parte del Proyecto Hortensia, impulsado por la asociación La Intersección. Según explica Sofía, integrante del proyecto, la idea surge a partir del trabajo del antropólogo onubense Paulino Ramos. Su objetivo era desmontar una percepción muy extendida: la de que las personas LGTBI no pueden desarrollar una vida plena en los pueblos.

"Igual hay aún esa visión de que en el rural las personas queer y LGTBI no pueden hacer una vida normal y realmente se ve que es mentira, porque en los últimos años han nacido muchísimos colectivos, iniciativas y festivales de este tipo por todo el Estado", explica.

El primer mapa recogía poco más de una treintena de proyectos. Hoy ya son cerca de 70. Una cifra que refleja una realidad cada vez más visible: el Orgullo también se vive en los pueblos.

Una asociación nacida después de la pandemia

Entre esos puntos del mapa aparece VeraCuir. El colectivo nació en 2022 en la comarca de La Vera con la intención de ofrecer cobertura al colectivo LGTBI y generar espacios de encuentro. "VeraCuir es una asociación que surge aquí en la comarca de La Vera para dar cobertura al colectivo LGTBIQ+ y para organizar actividades, crear espacios seguros y dar visibilidad", explican sus integrantes.

El germen fue un grupo de personas que comenzaron a reunirse inspiradas por experiencias similares desarrolladas en otros territorios, especialmente por Agrocuir, un festival rural celebrado en Galicia.

De aquella inquietud surgió el Festival VeraCuir, que se celebró durante sus dos primeras ediciones y que convirtió a la comarca en un punto de encuentro para personas LGTBI procedentes de distintos lugares del país.

Sin embargo, este año la asociación ha decidido centrar sus esfuerzos en otro tipo de proyectos. "Somos poquitas personas y ahora estamos trabajando más en generar comunidad local, crear redes y espacios seguros", explican.

Del "exilio rural" al regreso a los pueblos

Una de las particularidades de VeraCuir es que buena parte de quienes impulsan el proyecto no nacieron en La Vera. Mientras durante décadas muchas personas del colectivo abandonaban los pueblos en busca de entornos más abiertos, en este caso se ha producido el fenómeno contrario.

"De las personas que estamos más implicadas, solamente una ha crecido en los pueblos de La Vera. El resto somos de fuera", cuenta Max, uno de los integrantes del colectivo. "Como hemos crecido en ciudades, hemos decidido mudarnos a los pueblos. Es un poco el exilio inverso", añade.

La experiencia, asegura Álvaro, ha sido positiva. "Villanueva de la Vera es muy acogedor. También otros municipios de la comarca como Valverde o Jarandilla. En general creemos que La Vera es una comarca bastante acogedora", explica.

Integrantes de VeraCuir. / Cedida

Aun así, consideran que la aceptación social no significa que hayan desaparecido todos los prejuicios. "España es una sociedad cordial, pero sigue existiendo mucha homofobia y transfobia interiorizada. Hay muchos estereotipos y mucho desconocimiento", reflexiona Max.

A su juicio, la mejor herramienta para combatirlos es precisamente la visibilidad. "Cuando la gente ve que somos sus vecinas, que estamos aquí haciendo actividades y conviviendo como cualquier otra persona, muchas ideas preconcebidas se desinflan".

Crear comunidad desde la cultura

La actividad de VeraCuir no se limita al Orgullo. Buena parte de su trabajo se desarrolla durante todo el año mediante proyectos culturales y comunitarios. Actualmente participan en una iniciativa impulsada junto a la Fundación Carasso y la plataforma Bajo Teja que busca fortalecer redes comunitarias en entornos rurales.

El proyecto gira en torno a tres conceptos: 'Nido', entendido como espacio seguro; 'Vértebra', relacionado con los valores y herramientas que sostienen al colectivo; y 'Jato', una reivindicación de las propias narrativas y formas de vivir.

Dentro de esta programación ya han organizado talleres de escritura creativa, comidas comunitarias y exposiciones colectivas. Para los próximos meses preparan además actividades centradas en las migraciones, el teatro social y la creación de un mural en Villanueva de la Vera que sirva para visibilizar la diversidad en el espacio público.

"Creemos que nuestra lucha es interseccional y que debe estar conectada con otras realidades", explican.

Una red para no sentirse solo

El mapa de Plumas de Pueblo también ha permitido conectar iniciativas que, aunque separadas por cientos de kilómetros, comparten objetivos similares. VeraCuir forma parte de la Red de Orgullos Rurales, donde convive con proyectos de Galicia, Asturias, Andalucía, La Rioja o Castilla y León.

"Estamos muy lejos unos de otros, pero vivimos situaciones parecidas. Gracias a estas redes compartimos experiencias, formación y apoyo mutuo", explican. La sensación de aislamiento que tradicionalmente ha acompañado a muchas personas LGTBI en el medio rural encuentra así una respuesta colectiva.

Porque si algo demuestra el mapa elaborado por Proyecto Hortensia es que la diversidad ya no es una excepción en los pueblos. Está en las plazas, en los centros culturales, en los festivales, en las asociaciones y en quienes han decidido quedarse —o regresar— para construir comunidad. Y en lugares como La Vera, cada vez con más fuerza.