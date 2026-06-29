El Arrebato actuará el 18 de julio en Garrovillas de Alconétar dentro de su Tour 2026.

Garrovillas de Alconétar se prepara para recibir el próximo 18 de julio a El Arrebato, que llegará a la localidad cacereña con su espectáculo incluido en el Tour 2026. El concierto se celebrará en la plaza de la Constitución, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, y promete convertirse en una de las citas musicales destacadas del verano.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma online Flowte. Además, la venta presencial comenzará el 17 de junio en distintos puntos habilitados de Garrovillas de Alconétar: el Ayuntamiento, la Oficina de Turismo y la Piscina Municipal.

Los precios se han establecido por tramos. Del 17 al 28 de junio, las entradas tendrán un precio de 22 euros. Del 29 de junio al 17 de julio, pasarán a costar 25 euros. Finalmente, el día del concierto, en taquilla, el precio será de 30 euros.

Conocido por temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, El Arrebato llevará hasta Garrovillas su estilo cercano y festivo, en una noche pensada para disfrutar en directo de sus grandes canciones y de la energía que caracteriza sus conciertos.

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Las entradas online pueden adquirirse en Flowte, a través del enlace facilitado por la organización.