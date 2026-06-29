La avería que puede complicar la calidad del agua en un pequeño pueblo de Cáceres

Villar de Plasencia quiere adelantarse a una avería que hoy no altera el agua que consumen sus vecinos, pero que puede convertirse en un problema si la presa baja demasiado. Por eso, la alcaldesa, María José Pérez Izquierdo, ha pedido apoyo a la Junta de Extremadura para cambiar la toma flotante.

La preocupación del ayuntamiento está en la calidad de la captación. Si el embalse pierde nivel, el sistema podría tomar agua del fondo en lugar de hacerlo de la parte superior, una situación que el consistorio quiere evitar antes de que llegue a afectar al suministro.

Una pieza clave para captar mejor el agua

Con este objetivo, la alcaldesa de Villar ha trasladado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, la necesidad de sustituir la toma flotante de la presa que abastece a la Estación de Tratamiento de Agua Potable del municipio. Según ha explicado, "la pieza está rota", por lo que considera que debe cambiarse para reforzar la seguridad del servicio.

La regidora ha señalado que la presa pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero que el mantenimiento de la captación y de la estación de tratamiento corresponde al consistorio. Por eso, ha solicitado colaboración económica a la Junta, ya que se trata de una actuación con un coste que considera elevado y que todavía está pendiente de concretarse.

El problema no está hoy en los grifos

Pérez insiste en que el agua que beben ahora los vecinos no está afectada. Señala que el municipio cuenta en este momento con el apoyo del pozo de sondeo ejecutado por la Diputación Provincial de Cáceres, que está aportando caudal suficiente pese al aumento de consumo por el calor.

Visita al pozo de sondeo de Villar de Plasencia, con la Diputación de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE PLASENCIA

"No afecta, pero ahora sí que hay bastante más gasto de agua por el calor. Estamos tirando de la presa, aunque pero ahora mismo no está afectando", ha insistido la alcaldesa.

El riesgo aparecería si el nivel de la presa descendiera de forma importante. En ese escenario, al no funcionar correctamente la toma flotante, la captación podría realizarse desde zonas más profundas, con peores condiciones que las de la lámina superior.

"Si la presa se vacía mucho, pues llegaría a afectar porque cogería el agua del fondo y no de arriba", ha señalado Pérez. Esa es la razón por la que el ayuntamiento quiere actuar antes de que el problema se note en las casas.

A la espera de ayuda para una obra necesaria

La alcaldesa ha planteado esta necesidad en una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura. Según ha exlicado, ha preguntado a Guardiola si existe "algún tipo de subvención nominativa o vía de apoyo" para poder afrontar la sustitución de la captación.

En ese momento, añade, se le trasladó que no había una ayuda nominativa disponible, pero aun así, ha dejado planteada la petición y está a la espera de una respuesta.

Por otro lado, el coste exacto de la intervención aún no se ha cerrado. Pérez ha indicado que acaba de recibir la memoria técnica y que debe revisarla para conocer la cuantía aproximada. Para un ayuntamiento pequeño, subraya, se trata de una inversión difícil de asumir sin apoyo externo.

Una obra que importa aunque no se vea

La actuación no es una obra llamativa, pero tiene una repercusión directa en la vida cotidiana del pueblo. La ETAP de Villar de Plasencia depende de que el agua llegue en las mejores condiciones posibles antes de su tratamiento, y ahí la captación resulta determinante.

En los municipios pequeños, estas infraestructuras suelen pasar desapercibidas hasta que fallan. El objetivo del ayuntamiento es precisamente que eso no ocurra, evitar que una avería localizada en la presa pueda acabar generando inquietud entre los vecinos.

Tranquilidad para los meses de más consumo

La prioridad municipal es reforzar el abastecimiento antes de los momentos de mayor presión sobre el sistema. Con temperaturas altas, más consumo y mayor dependencia de los recursos disponibles, cualquier fallo en la captación puede convertirse en una preocupación añadida.

Por eso, la alcaldesa de Villar de Plasencia defiende que sustituir la toma flotante es una forma de proteger la calidad del agua y dar más tranquilidad a los vecinos y los negocios del municipio. La avería, por ahora, no ha llegado a los grifos. La intención del ayuntamiento es que nunca llegue.