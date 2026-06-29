Así es la nueva app creada por Óscar Fernández, alcalde de Casar de Palomero, para planificar tu visita a Las Hurdes

Moverse por Las Hurdes con toda la información útil en el bolsillo ya no dependerá de enlazar páginas sueltas, preguntar sobre la marcha o buscar a ciegas entre mapas y referencias dispersas. Ese es el vacío que intenta cubrir Hurdes Viva, una nueva aplicación creada para concentrar en un solo lugar todo lo que puede necesitar quien visita la comarca.

Detrás del proyecto está Óscar Fernández, alcalde de Casar de Palomero, que explica que su vinculación con Extremadura y, en particular, con Las Hurdes, fue creciendo desde que se trasladó a vivir a la región hace alrededor de una década. Con experiencia en el ámbito comercial y acostumbrado a detectar oportunidades de mejora, asegura que desde sus primeros recorridos por la comarca percibió con claridad "la necesidad de unificar toda la información útil en una única herramienta".

Un proyecto retomado tras varios años

La idea no surgió de repente, ya que Fernández recuerda que ya en 2019 intentó poner en marcha una aplicación turística para Las Hurdes. Y, aunque aquel primer intento quedó interrumpido por distintas circunstancias, el proyecto siguió latente.

Hace poco, en conversación con varias personas vinculadas al sector turístico de la zona, recibió un impulso decisivo. Según relata, fueron precisamente esos profesionales quienes le animaron a retomar una idea que consideraban muy útil para los negocios y para el visitante. Ese apoyo terminó de convencerle para cerrar un ciclo que, a su juicio, llevaba demasiado tiempo pendiente.

Así nació Hurdes Viva, una app concebida como "una especie de radiografía clara, sencilla y práctica de la comarca". El propósito es que quien la abra por primera vez se encuentre con una herramienta orientada a resolver necesidades reales y no solo con una simple recopilación promocional de lugares.

Qué encontrará el usuario

El contenido de la aplicación se organiza en torno a cuestiones muy concretas. El visitante puede encontrar información sobre qué ver, dónde comer y dormir, dónde comprar productos locales, zonas de baño naturales, rutas con archivos GPX descargables y también servicios esenciales como centros médicos, farmacias, urgencias, instalaciones deportivas o talleres mecánicos.

Fernández explica que el objetivo principal es mejorar la experiencia de quienes visitan Las Hurdes, facilitándoles una relación más cómoda y fluida con el territorio. Para ello, la herramienta incorpora direcciones GPS precisas, teléfonos de contacto, webs oficiales y otros datos relevantes, de forma que toda la información quede concentrada en el móvil del usuario.

A su juicio, el salto que plantea la aplicación consiste precisamente en "dejar atrás la dispersión actual". Frente a un modelo basado en informaciones sueltas o en orientaciones imprecisas, la idea es ofrecer una herramienta del siglo XXI capaz de concentrar en un mismo entorno digital todo lo necesario para que la estancia resulte más fácil y enriquecedora.

Una app que quiere seguir creciendo

El proyecto no se detiene en su primera versión. Fernández ya trabaja en nuevas secciones y mejoras que ampliarán el alcance de la aplicación. Entre ellas figura un apartado dedicado a fiestas y eventos de interés, acompañado de un sistema de notificaciones push para que los usuarios reciban avisos en tiempo real sobre actividades deportivas, celebraciones patronales u otras citas destacadas.

Además, la intención es "extender progresivamente la cobertura a otras zonas próximas", empezando por la comarca vecina de Sierra de Gata. El impulsor de la app considera que "cuanto más completa y amplia sea la experiencia ofrecida, mayor será también el impacto positivo sobre el territorio", ya que los visitantes tendrán más motivos para alargar su estancia y descubrir nuevos recursos.

Ese planteamiento enlaza con una idea de fondo muy clara: ofrecer al turista una información siempre accesible, clara y práctica que le permita saber en todo momento qué hacer, qué ver y cómo llegar a cada lugar sin depender de conexiones inestables ni de referencias poco concretas.

Una herramienta para mejorar la experiencia en la comarca

En una comarca como Las Hurdes, donde la belleza del entorno es uno de sus principales activos, Fernández considera que "el problema no está en la falta de atractivos, sino a menudo en la dispersión de la información."

Por eso cree que una aplicación como esta puede aportar algo tan valioso como la autonomía y la tranquilidad del visitante. Saber qué hacer y cómo llegar, sostiene, mejora de forma notable la experiencia y favorece que quien pasa por la comarca termine recomendándola.

La aparición de Hurdes Viva se sitúa así en un terreno cada vez más importante para los destinos rurales: el de la accesibilidad digital. No basta con tener patrimonio, paisajes o gastronomía si después resulta complicado orientarse, localizar servicios o acceder a datos fiables en el momento preciso. En ese punto, la app aspira a convertirse en una especie de llave práctica para recorrer la comarca con más facilidad.

Las Hurdes llevan años defendiendo su singularidad y su capacidad para atraer a quienes buscan naturaleza, autenticidad y paisaje. Ahora, esa oferta suma también una herramienta pensada para poner orden en la experiencia. A veces, la diferencia entre visitar un lugar y entenderlo mejor cabe entera en algo tan cotidiano como abrir una aplicación en el teléfono.