Malpartida de Cáceres busca las mejores voces del verano con premios de hasta 250 euros en un concurso para todas las edades

Habrá quien suba con desparpajo y quien tarde más en decidirse, pero durante dos noches el protagonismo en Malpartida de Cáceres no lo tendrán ni las terrazas ni el bullicio de la plaza, sino las voces de quienes se animen a coger un micrófono.

Los días 2 y 3 de julio, la Plaza Mayor se convertirá en el escenario de un concurso de karaoke impulsado por el Ayuntamiento junto a Bar Los Puri 1978, Sala VIP y Tapita Portuguesa, una propuesta pensada para añadir música, participación y ambiente al arranque del verano local.

La inscripción puede realizarse en la Oficina de Turismo o a través de la web municipal hasta el martes 30 de junio. El concurso contempla dos grandes categorías: adulto e infantil-juvenil, siendo esta última hasta los 16 años.

Premios para adultos y jóvenes

La organización ha previsto un reparto de premios que distingue entre las dos modalidades. En la categoría adulta, el primer clasificado recibirá 250 euros, el segundo 150 y el tercero 50. En la categoría infantil-juvenil, el primer premio será de 100 euros y el segundo de 50.

La convocatoria apela de forma directa a la participación vecinal con una pregunta sencilla y eficaz: si alguien se atreve o no a subir al escenario. Ese planteamiento resume bien el espíritu de una iniciativa que busca combinar entretenimiento, visibilidad para los participantes y dinamización del centro urbano en pleno arranque del verano.

La Plaza Mayor como punto de encuentro

El hecho de que el concurso se celebre en la Plaza Mayor se debe a que buena parte de su atractivo descansa precisamente en ese carácter abierto, en el que la música se mezcla con el ambiente de terraza, el paso de vecinos y el tono más distendido de las noches estivales. La implicación de negocios hosteleros de la propia plaza refuerza además esa idea de actividad muy conectada con la vida cotidiana del municipio.

En esa organización conjunta aparecen tres nombres muy reconocibles en la hostelería local. Los Puri 1978, según la información turística municipal, está situado en la Plaza Mayor y cuenta con una amplia terraza exterior, zona de bar interior y un salón superior para eventos y reservas de grupo. Se presenta como uno de los establecimientos de referencia del centro de Malpartida.

También en la Plaza Mayor se encuentra Sala VIP Pub, un local ubicado en el corazón del municipio y muy vinculado al ambiente de verano bajo los paraguas de colores que cubren este espacio. Esa presencia en el mismo entorno urbano ayuda a explicar su participación en una actividad concebida precisamente para sacar el ocio y la música al centro del pueblo.

El tercer establecimiento organizador es Tapita Portuguesa, que se define como un bar de tapas portuguesas situado igualmente en la Plaza Mayor, 8, especializado en cocina portuguesa tradicional, con una oferta de bacalao, mariscos, tapas y raciones en un ambiente cercano. El negocio destaca además su voluntad de convertirse en referencia tanto para vecinos como para visitantes que buscan nuevos sabores en Malpartida de Cáceres.

Un verano de micrófono abierto

La alianza entre ayuntamiento y hostelería local da forma así a una propuesta que va más allá del simple concurso. El karaoke aparece aquí como excusa para activar la plaza, reforzar el tejido comercial del centro y ofrecer una cita donde cualquiera pueda pasar, mirar, quedarse o participar. No hace falta una gran producción para conseguirlo. A veces basta un escenario, un micrófono y ganas de cantar.

Malpartida de Cáceres probará esos días precisamente eso: que la vida de un pueblo también se mide por su capacidad para convertir una noche cualquiera en una celebración compartida. Y en un karaoke, además, hay algo especialmente democrático: durante unos minutos, cualquiera puede ocupar el centro de la escena.