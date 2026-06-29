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Malpartida de Cáceres pone en marcha un nuevo proyecto de formación en el sector de la construcción

Dentro del programa Colaborativo Rural y se beneficiarán 10 personas como alumnos-trabajadores

Varios alumnos y alumnas realizan trabajos de construcción en una clase formativa en Malpartida.

Varios alumnos y alumnas realizan trabajos de construcción en una clase formativa en Malpartida. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres ha vuelto a ser beneficiaria de un nuevo proyecto colaborativo rural ‘Ateneo’ de la Junta de Extremadura, que permitirá la formación de diez alumnos-trabajadores en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción durante seis meses.

El proyecto, denominado ‘Malpartida construye’ y dotado con un importe de 117.758,33 euros, no solo permitirá la contratación de un coordinador y la formación de estos alumnos, que percibirán el 75 % del SMI durante el curso, sino que, además, cuenta ya con diez compromisos de contratación en diferentes empresas del entorno que permitirán la incorporación inmediata de los participantes al mercado laboral.

El programa Colaborativo Rural 'Ateneo' se centra en la atención integral de personas en situación o en riesgo de exclusión social, con el objetivo de mejorar su inserción laboral en zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este programa incluye acciones de tutorización, enseñanza, empleo y orientación, y está dirigido a personas desfavorecidas que cumplan ciertos requisitos.

Las subvenciones están destinadas a entidades promotoras de proyectos y a empresas privadas que contraten a participantes en los proyectos.

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La gestión de estas ayudas es telemática y se presenta a través del punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites.

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