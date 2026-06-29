Trasladan en helicóptero a un motorista herido tras chocar con un coche en Herreruela

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este lunes tras chocar con un turismo en la provincia de Cáceres. Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se ha producido en la intersección de la N-521 (en el punto kilométrico 97,600) con la EX-302 (p. k. 57,600), en el término municipal de Herreruela.

Como consecuencia de la colisión, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha movilizado los recursos sanitarios y ha activado un helicóptero medicalizado para el traslado del motorista.

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En este momento, trabajan los servicios de emergencia y las circunstancias del siniestro están siendo investigadas por parte de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.