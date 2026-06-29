Trujillo despide entre lágrimas a Juan Andrés Fernández: una vida de 106 años dedicada al campo y a los animales

Extremadura despide a uno de sus grandes centenarios. Juan Andrés Fernández Fernández, nacido en Alcuéscar el 23 de abril de 1920 y vecino de Trujillo durante buena parte de su vida, ha fallecido este 28 de junio de 2026 a los 106 años y 66 días.

Su nombre había quedado ligado en los últimos años a la memoria viva de la región. Hace apenas unas semanas celebraba su 106 cumpleaños, una fecha que servía para recordar una trayectoria marcada por el trabajo, la vocación veterinaria, el amor al campo y una vida profundamente vinculada a Extremadura.

Una vida ligada al campo y a Trujillo

Veterinario de profesión, Juan Andrés Fernández dedicó buena parte de su vida a la sanidad animal y al desarrollo del sector ganadero extremeño. Ejerció como inspector veterinario y tuvo un papel destacado en el desarrollo del Mercado Regional de Ganados de Trujillo, una infraestructura clave para la actividad ganadera de la zona.

Su entrega profesional le valió también el reconocimiento del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, del que fue nombrado presidente de honor como muestra de gratitud a toda una vida dedicada a la profesión.

Nacido en Alcuéscar, pertenecía a una generación marcada por los grandes acontecimientos del siglo XX. Siendo muy joven vivió de cerca la Guerra Civil española y, con el paso de los años, construyó una trayectoria basada en el esfuerzo, la integridad y el compromiso con su tierra.

Un ejemplo de longevidad activa

Más allá de su carrera profesional, quienes le conocieron destacan de Juan Andrés Fernández su humildad, su cercanía y su extraordinaria vitalidad. Superado el siglo de vida, mantenía una rutina que despertaba admiración: paseaba a diario, leía sin necesidad de gafas y conservaba una lucidez poco común.

En el momento de su fallecimiento era el tercer varón más longevo de Extremadura, la decimotercera persona más longeva de la región en la clasificación general y el decimocuarto varón más longevo de España.

Su muerte deja un recuerdo profundo en Trujillo, en Alcuéscar y en el ámbito veterinario extremeño. Juan Andrés Fernández Fernández se marcha con 106 años y una vida entera de trabajo, dedicación y ejemplo.