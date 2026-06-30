El acceso al Museo Vostell de Malpartida de Cáceres se mejora con la adecuación de un camino

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha aprobado, recientemente en sesión plenariao, la cesión, a favor de la Junta de Extremadura, de los terrenos para la obra de mejora y acondicionamiento del camino rural público de acceso al Museo Vostell Malpartida (MVM).

La obra consiste en la construcción de un vial en pavimento de hormigón con bordillos de granito para la circulación de vehículos con dos ramales: uno de acceso al aparcamiento del museo, junto la presa del Barrueco de Abajo, donde, además, se construirán 30 plazas de aparcamiento; y, el otro, de acceso al aparcamiento del Restaurante del Museo Vostell, donde se construirán 20 plazas de aparcamiento. Ambos ramales tendrán, además, un camino peatonal. Todo ello, con la correspondiente señalización vertical y horizontal.

Una vez aprobada la cesión de terrenos por el Pleno de la Corporación, desde el ayuntamiento se espera que se licite lo antes posible la obra por parte de la Junta de Extremadura, dentro del Programa de Adecuación y Creación de Caminos Rural de Extremadura.

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El plazo de ejecución de la obra es de un máximo de seis meses y el presupuesto total de licitación asciende a 429.969,87 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo.