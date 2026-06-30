Campux, el campamento de Piti Hurtado, reúne en La Vera a 400 jóvenes en torno al baloncesto, la naturaleza y la inclusión

Cada mes de julio, los vecinos de Jarandilla de la Vera y Jaraíz de la Vera saben que algo especial está a punto de comenzar. Las calles, las piscinas naturales, las instalaciones deportivas y los establecimientos hosteleros vuelven a llenarse de niños y adolescentes con un balón bajo el brazo, familias llegadas de distintos puntos del país y un ambiente que ya forma parte del verano verato. Desde hace catorce años, el responsable de esta estampa tiene nombre propio: Campux.

El campus impulsado por el entrenador y divulgador cacereño Piti Hurtado regresa este verano convertido en una de las grandes referencias nacionales del baloncesto formativo. Cerca de 400 jóvenes y cientos de familiares pasarán por la comarca durante las próximas semanas para participar en una experiencia que, desde hace tiempo, dejó de ser únicamente un campus deportivo.

Piti Hurtado. / Cedida

La edición de 2026 se desarrollará en tres turnos consecutivos. El primero arrancó el 28 de junio en Jarandilla de la Vera y se prolongará hasta el 5 de julio, mientras que los dos siguientes tendrán lugar en Jaraíz de la Vera, entre el 5 y el 12 de julio y del 12 al 19 de julio, respectivamente.

Los participantes llegarán desde comunidades como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias o la propia Extremadura, confirmando el crecimiento constante de un proyecto que cada año atrae a jóvenes de toda España.

Baloncesto... y mucho más

Porque en Campux el baloncesto es solo el punto de partida. El objetivo va mucho más allá de mejorar la técnica, perfeccionar el tiro o aprender nuevos conceptos tácticos. La filosofía del campus apuesta por el deporte como herramienta educativa y de crecimiento personal, fomentando valores como el compañerismo, la autonomía, el esfuerzo o la convivencia.

Para ello, el programa combina sesiones de tecnificación dirigidas por entrenadores especializados con talleres formativos, actividades de desarrollo personal, excursiones por el entorno natural de La Vera y numerosas dinámicas grupales.

Entre las novedades de esta edición destaca la presencia de técnicos del Real Madrid, club al que ha pertenecido esta temporada el propio Piti Hurtado, una incorporación que permitirá a los participantes conocer de primera mano la metodología de trabajo de una de las canteras más prestigiosas del baloncesto internacional y elevar aún más el nivel formativo del campus.

Imagen de uno de los primeros entrenamientos de esta edición. / Cedida

Sin embargo, uno de los rasgos que más distingue a Campux sigue siendo su decidida apuesta por desconectar de las pantallas. Durante la estancia, los teléfonos móviles están prohibidos. Una medida poco habitual en tiempos de hiperconectividad que persigue favorecer la comunicación directa, la convivencia y las relaciones personales entre los participantes. En definitiva, volver a mirarse a los ojos.

"Que no pidan solo comprensión, sino que aprendan a comprender. Que no esperen solo cariño, sino que se atrevan a querer y cuidar a sus compañeros". Esta filosofía, recogida en el manifiesto que reciben las familias antes del inicio de cada turno, resume el espíritu de un proyecto que busca formar personas además de deportistas.

Un entorno de lujo

El contacto con el entorno constituye otra de las señas de identidad del campus, y La Vera es uno de los mejores lugares de la región para ello. Los jóvenes no solo entrenan en las pistas, sino que descubren algunos de los principales atractivos naturales y culturales de la comarca mediante rutas senderistas, actividades en gargantas y piscinas naturales o propuestas relacionadas con el patrimonio local.

Desde espacios como el Lago de Jaraíz o las piscinas naturales de Aldeanueva de la Vera hasta tradiciones tan singulares como Los Escobazos de Jarandilla o, en otras ocasiones, Jarramplas, en Piornal. Sin olvidar las figuras de las cerezas del Jerte o el Pimentón de la Vera.

La organización considera esencial que quienes participan comprendan y valoren el territorio que les acoge, reforzando así el vínculo entre deporte, naturaleza y cultura. Y no solo eso: muchos de los jóvenes que llegan desde fuera de Extremadura descubren costumbres y tradiciones hasta entonces desconocidas para ellos.

Deporte inclusivo

La inclusión también ocupa un lugar destacado dentro del proyecto. Un año más, Campux desarrollará actividades junto al Equipo Vera de Plena Inclusión, integrado por personas con discapacidad intelectual que compartirán entrenamientos y experiencias con los participantes del campus.

Además, más de 40 jóvenes pertenecientes a clubes rurales de la zona podrán participar gratuitamente en diferentes actividades, una iniciativa que persigue garantizar la igualdad de oportunidades y acercar el deporte a todos los jóvenes, independientemente de su situación o lugar de residencia.

Noche de presentación. / Cedida

Otra de las citas más especiales del campus es el conocido como Fam Day, una jornada en la que familiares de los campistas entrenan y participan en actividades similares a las que realizan sus hijos durante la semana.

Este encuentro tiene además un importante componente solidario, ya que permanece abierta una campaña de donaciones en favor de la Asociación Vera Plena Inclusión. Solo en la edición de 2025 se lograron recaudar 8.000 euros.

También vienen siendo habituales los talleres sobre baloncesto en silla de ruedas, impartidos por Sara Revuelta, una de las mejores jugadoras de España de esta modalidad.

Villa Europea del Deporte 2026

Más allá del aspecto deportivo y educativo, la celebración del campus genera cada verano un importante impacto económico y turístico en la comarca. La llegada de cientos de participantes y familiares supone una notable ocupación hotelera, mayor actividad en restaurantes y comercios y una promoción indirecta de Jarandilla y Jaraíz de la Vera como destinos turísticos.

En el caso de Jaraíz, la celebración del Campux se enmarca además dentro de la estrategia municipal impulsada tras su designación como Villa Europea del Deporte 2026, una distinción que refuerza la apuesta de la localidad por el deporte como motor de desarrollo social y económico.

Después de catorce años de trayectoria, el campus de Hurtado se ha consolidado como mucho más que un campamento de verano. Es un espacio de aprendizaje, convivencia e inclusión que sitúa cada julio a La Vera en el mapa nacional del deporte formativo y convierte a la comarca, durante unas semanas, en la capital del baloncesto educativo en España. Y para cientos de niños, en sinónimo de un verano cargado de aquello que más aman: el baloncesto.