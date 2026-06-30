Guadalupe activa una ayuda de 1.000 euros por cada niño nacido, adoptado o acogido en el municipio este año

El Ayuntamiento de Guadalupe ha aprobado las bases de una nueva convocatoria del Cheque-Bebé para este año, una línea de ayudas con la que busca colaborar en los gastos que asumen las familias del municipio tras el nacimiento, acogimiento o adopción de un menor. La medida, publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, fija una ayuda de 1.000 euros por niño o niña, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y se cumplan los requisitos establecidos.

La convocatoria está dirigida a familias empadronadas y residentes en la localidad, y se aplicará a menores nacidos, acogidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. El objetivo de fondo es doble: por un lado, aliviar parte de los gastos que acompañan a la llegada de un hijo; por otro, reforzar el apoyo institucional a las familias en un municipio donde la natalidad y el arraigo siguen siendo cuestiones especialmente sensibles.

Quién puede pedirla

Podrán beneficiarse de esta ayuda los progenitores, tutores legales o adoptantes del menor, siempre que este figure en el libro de familia o en la documentación acreditativa correspondiente. Entre los requisitos, el Ayuntamiento establece que el bebé deberá estar empadronado en Guadalupe y que, al menos, uno de los progenitores, el tutor legal o ambos adoptantes deberán estar empadronados o tener su residencia habitual en el municipio como mínimo desde el 1 de enero de este año.

La convocatoria también precisa que no podrán acceder a la ayuda quienes hayan sido privados total o parcialmente de la patria potestad, ni en aquellos casos en que la tutela haya sido asumida por una institución pública. Además, ninguno de los progenitores o adoptantes podrá mantener deudas con el Ayuntamiento.

En caso de partos múltiples, el consistorio contempla tantas ayudas como niños nazcan, aunque deja claro que solo se concederá una subvención por cada menor.

Un cheque-bebé vinculado al comercio local

Uno de los aspectos más llamativos de estas bases es que el cheque-bebé no se plantea solo como una ayuda familiar, sino también como una fórmula de apoyo al comercio local. Para poder justificarla, será indispensable que al menos el 50 por ciento del importe total proceda de compras realizadas presencialmente en establecimientos radicados en Guadalupe.

Los gastos subvencionables son los destinados a cubrir las necesidades del bebé, desde alimentación y ropa hasta accesorios, productos de salud e higiene o artículos de farmacia relacionados, por ejemplo, con las vacunas. A ello se añade la posibilidad de justificar también productos de primera necesidad para la familia, aunque en este caso el importe no podrá superar el 20 por ciento del total subvencionado.

Todas las compras deberán acreditarse mediante tickets o facturas legales detalladas, con los datos del comercio, la fecha y los productos adquiridos. El Ayuntamiento especifica además que esos justificantes solo podrán incluir artículos vinculados al cheque-bebé y que no se admitirán compras realizadas antes de la fecha de nacimiento del menor.

Plazos y documentación

Las solicitudes deberán presentarse, con carácter general, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de nacimiento del bebé. Para los nacidos antes de la publicación de las bases, el plazo será de un mes desde el día siguiente a esa publicación. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de este año, aunque podrá extenderse hasta el 31 de enero de 2027 si resulta necesario para garantizar ese margen de solicitud.

Entre la documentación exigida figuran el DNI o NIE del solicitante, el libro de familia o certificados de nacimiento, la documentación judicial en caso de separación o divorcio y una declaración jurada de no estar incurso en prohibiciones para recibir subvenciones. El certificado de empadronamiento no será necesario, ya que esa comprobación la realizará directamente el propio Ayuntamiento.

Una vez concedida la ayuda, el beneficiario deberá justificar el gasto en un plazo de cuatro meses desde la notificación. El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria del padre o la madre, en función de a quien se le haya comunicado la resolución favorable.

Qué es el cheque-bebé

La expresión cheque-bebé se ha utilizado en España para referirse a distintas ayudas públicas por nacimiento o adopción. En este caso concreto, Guadalupe la emplea para nombrar una subvención municipal directa destinada a sufragar gastos familiares derivados de la llegada de un hijo.

Históricamente, el término se hizo especialmente conocido por la ayuda estatal aprobada en 2007, que consistía en un pago único por nacimiento o adopción. Con el paso del tiempo, muchos ayuntamientos han mantenido esa denominación para sus propias líneas locales de apoyo a la natalidad, aunque con requisitos y cuantías diferentes según cada municipio.

La convocatoria aprobada ahora en Guadalupe se sitúa precisamente en esa lógica de proximidad: una ayuda pensada para las familias del pueblo, pero también para que parte de ese dinero se quede en el tejido comercial local.

En municipios pequeños, donde cada servicio cuenta y cada nacimiento tiene un valor añadido, una medida así no se limita a ser una subvención. También funciona como una manera de ligar familia, consumo de cercanía y vida en el pueblo.