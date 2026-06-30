Suceso
Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
La Guardia Civil está dando paso alternativo por un carril de la vía, a la espera de la retirada de uno de los vehículos implicados, que obstaculiza el paso
La carretera N-521, que conecta Cáceres con Valencia de Alcántara, permanece cortada tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta ocurrida entre los puntos kilométricos 52 y 53, a la salida de la capital cacereña, según ha informado la Guardia Civil.
Como consecuencia del siniestro, una persona ha resultado herida y ha quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas del Subsector de Tráfico de Cáceres y unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que trabajan en la zona auxiliando a los afectados, regulando la circulación y garantizando la seguridad del resto de usuarios de la vía.
En el operativo intervienen también los servicios sanitarios y efectivos de bomberos, encargados de la atención a los heridos y de las labores necesarias para liberar a la persona atrapada.
La Guardia Civil está dando paso alternativo por un carril de la vía, a la espera de la retirada de uno de los vehículos implicados, que obstaculiza el paso. Se recomienda a los conductores seguir en todo momento las indicaciones de los agentes encargados de la regulación del tráfico.
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