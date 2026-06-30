"Enseñar democracia desde la memoria": el gran evento que prepara la provincia de Cáceres para actualizar la enseñanza histórica en las aulas

La Diputación de Cáceres estudia respaldar la celebración en la capital cacereña de un gran encuentro de carácter nacional vinculado a la memoria democrática y la educación, un proyecto que fue abordado este lunes en la reunión mantenida entre el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Fundación Educativa y Asistencial Cives, Victorino Mayoral.

La iniciativa, todavía en fase de presentación institucional, nace del programa 'Memoria, Escuela y Democracia', que desarrolla la Fundación Cives en convenio con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y pretende reunir en Cáceres a profesorado, alumnado, investigadores y representantes de distintas administraciones en torno a una idea de fondo muy concreta: reforzar el papel de la escuela como espacio de transmisión de los valores democráticos.

Mayoral trasladó al presidente provincial que "la propuesta busca convertirse en un proyecto ambicioso y de amplia proyección", con vocación estatal y con una ubicación que considera especialmente adecuada en Cáceres. A su juicio, el respaldo de la Diputación tendría pleno sentido por la línea de trabajo que la institución viene desarrollando en materia de memoria democrática, una política pública que situó como "significativa y reconocida a escala nacional".

Una alianza a tres bandas

Según explicó el presidente de Cives, la idea pasa por "articular una colaboración a tres bandas" entre la propia fundación, la Secretaría de Estado y la Diputación Provincial. La Fundación aportaría el trabajo ya desarrollado dentro del convenio estatal y parte de los recursos vinculados a ese marco, mientras que la Diputación serviría como apoyo institucional y base territorial para hacer posible que el encuentro se celebre en Cáceres.

Mayoral señaló además que "el proyecto cuenta ya con el conocimiento y el aval del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez", y que lo que ahora se busca es consolidar el sostén institucional necesario para organizar un foro de gran formato en otoño.

El encuentro todavía no tiene título definitivo, pero sí una orientación clara. La prioridad, según defendió, será "realizar una aportación de calado" en la relación entre memoria democrática y educación, un terreno que la fundación considera esencial si se quiere que esta política pública deje una huella real y duradera en las nuevas generaciones.

La memoria democrática en las aulas

Ese es, de hecho, el eje central del planteamiento presentado este lunes. Mayoral defendió que "la memoria democrática debe quedar firmemente enraizada en la educación" que reciben los alumnos en todos los centros escolares del país.

En su análisis, esa sería la contribución más importante de esta línea de trabajo, ya que permitiría fijar en la mente de los jóvenes una comprensión democrática del pasado y de los valores que sostienen el sistema constitucional.

En esa reflexión insistió en una idea que repite con frecuencia: cada año llegan nuevas generaciones al sistema educativo y, si la escuela ha de cumplir su función constitucional como transmisora de valores democráticos. A su juicio, debe hacerlo a través de "una auténtica educación para la ciudadanía" y de una enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en la que la memoria democrática tenga una presencia reconocible.

Según indica, ese contenido ya figura en el currículo escolar, pero "necesita más espacios de reflexión, impulso y desarrollo práctico". De ahí que el futuro encuentro quiera servir también como lugar de diálogo para la comunidad educativa en sentido amplio.

Profesores, jóvenes e instituciones

La previsión es que el foro reúna a gente joven, docentes, alumnado, investigadores y responsables de otras administraciones, con la intención de implicar también al Ministerio de Educación. La aspiración de la Fundación Cives es que Cáceres pueda acoger un gran encuentro educativo de memoria democrática con capacidad para proyectarse más allá de Extremadura y convertirse en referencia estatal.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con Victoriano Mayoral, presidente de Cives. / Cedida a El Periódico Extremadura

La propuesta encaja además en un contexto en el que la Diputación de Cáceres ha intensificado su actividad en este ámbito, tanto con proyectos propios como con colaboraciones con entidades especializadas. La reunión de este lunes refuerza esa línea y abre la puerta a que la provincia sume un nuevo evento de relevancia nacional vinculado a una materia que cada vez tiene más presencia en el debate público.

Si el proyecto sale adelante, Cáceres no solo será sede de una nueva cita institucional. Será también el escenario de una discusión de fondo sobre cómo enseñar democracia desde la memoria. Y ahí se juega la manera en que una sociedad decide explicarse a sí misma ante quienes llegan a ella por primera vez.