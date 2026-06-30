Malpartida de Cáceres recupera los clásicos de su verano con casi 100 actividades y suma este año un homenaje a Robe

Malpartida de Cáceres quiere volver a hacer del verano una de sus grandes cartas de presentación. El ayuntamiento ha dado a conocer la programación de 'Malpartídate’26', una propuesta que reunirá cerca de un centenar de actividades entre junio y septiembre y que busca consolidar al municipio como uno de los principales focos culturales, festivos y turísticos de Extremadura.

La programación, en la que colaboran también asociaciones, colectivos y voluntariado local, combina música, deporte, gastronomía, ocio familiar y cultura con un objetivo que el alcalde, Alfredo Aguilera, resume en tres ideas: mejorar la calidad de vida de los vecinos, dinamizar la economía local y reforzar la imagen de Malpartida como destino turístico y residencial. Todo ello, además, en un año especialmente significativo para el municipio, que ostenta el título de Ciudad Gastronómica Extremeña 2026.

Un verano para todos los públicos

El programa vuelve a apoyarse en una fórmula que ya ha dado resultados en años anteriores: ofrecer actividades para todas las edades y durante casi todo el verano. No se trata solo de sumar eventos, sino de construir una agenda continua que convierta cada semana en una oportunidad para salir a la calle y participar.

Entre las principales novedades figura el nuevo Concurso de Karaoke, que se celebrará en la Plaza Mayor y repartirá premios tanto en categoría infantil como adulta. A ello se suma el homenaje a Robe Iniesta, promovido por el colectivo Imagynarte, que unirá música en directo, arte y solidaridad a través de una exposición y un concierto tributo al líder de Extremoduro.

Junto a esas incorporaciones, regresan algunos de los clásicos más esperados del verano malpartideño. La Fiesta Ibicenca con Voltaje Caribeño, el Carnaval de Verano con la animación de Horteralia y Cherry Coque, el renovado Día de las Peñas, la Noche de Tributos, la Ruta Histórica, la Carrera Popular Nocturna o el Gran Prix volverán a llenar de actividad distintos espacios del municipio.

La música, gran protagonista

Uno de los nombres más destacados del programa será el de la Orquesta Cinema, cuya actuación tendrá lugar el 12 de agosto y se perfila como uno de los platos fuertes del verano. Pero no será la única gran cita musical.

La programación incluye también las Veladas del Carmen, el Festival de Folclore, los espectáculos del ciclo Bajo las Estrellas y el XXVIII Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida, consolidado ya como una de las propuestas culturales más singulares del verano extremeño.

De este modo, la música volverá a aparecer como uno de los ejes del calendario estival, alternando grandes formatos populares con propuestas más especializadas y espacios pensados tanto para el público general como para quienes buscan una oferta cultural distinta.

Un eclipse, gastronomía y deporte

El 12 de agosto será, además, una fecha especialmente señalada por otro motivo. Ese día tendrá lugar el eclipse total de sol, plenamente visible en España al atardecer, y Malpartida ha decidido integrarlo en su agenda con una ruta que partirá del Centro de Vías Pecuarias hasta el punto de observación situado sobre las Peñas del Corchao. Antes, el 30 de julio, se celebrará una conferencia divulgativa titulada 'El sol y los eclipses. Entre ciencia y astrofotografía', a cargo de Francisco Violat y Lorenzo Cordero.

La programación deportiva también ocupará un lugar destacado con torneos de pádel, fútbol playa, baloncesto, atletismo, pesca, taekwondo y otras pruebas populares. Entre las citas más llamativas volverá a aparecer el ya tradicional Campeonato Mundial de Fútbol-Poyo, convertido en una de las propuestas más originales del verano local, así como el multitudinario 3x3 Baloncesto en la Calle en la Plaza Mayor.

A todo ello se suma el peso de la gastronomía, reforzado este año por la capitalidad gastronómica extremeña. Habrá actividades específicas dedicadas a los desayunos tradicionales, la tenca, la pastelería local y la cocina extremeña, de manera que la oferta estival también sirva para proyectar la identidad culinaria del municipio.

Una apuesta por el pueblo como destino

Detrás de 'Malpartídate’26' hay, en realidad, una estrategia más amplia que va más allá del mero entretenimiento. El consistorio quiere que la programación funcione también como herramienta para atraer visitantes, favorecer el consumo en la hostelería y el comercio y reforzar la proyección de Malpartida como un lugar activo y atractivo para vivir o pasar el verano.

El propio alcalde subraya que esa es una de las claves del programa: convertir la actividad cultural y festiva en una forma de hacer pueblo y de sostener su dinamismo también frente a retos como el despoblamiento.

3x3 Baloncesto en la Calle en Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

El programa ya comenzó este mes de junio, y se extenderá hasta finalizar el verano con casi 100 actividades sobre la mesa. Malpartida de Cáceres vuelve así a presentarse como uno de esos municipios que entienden el verano no solo como una estación, sino como una oportunidad para llenar plazas, abrir escenarios, reunir generaciones y demostrar que hay pueblos que no se resignan a quedarse quietos. En Malpartida, al menos, el verano vuelve a empezar con esa idea: que cada noche, cada concierto y cada encuentro sirvan también para recordar que un pueblo vivo se construye participando.