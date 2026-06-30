De Mozambique a Venezuela: la Diócesis de Plasencia apoyará ocho proyectos de cooperación con más de 25.000 euros

El Fondo Diocesano del 1% de la Diócesis de Plasencia destinará este año un total de 25.500 euros a ocho proyectos de cooperación y desarrollo que se ejecutarán en distintos países de África y América Latina. Las iniciativas beneficiarias están dirigidas principalmente a mejorar la alimentación, la educación y las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

La distribución de las ayudas fue acordada el pasado 27 de abril durante la reunión de la Comisión de Administración y Seguimiento del Fondo, órgano encargado de analizar las propuestas presentadas y establecer el reparto de los recursos entre aquellos proyectos que cumplen los requisitos fijados en los estatutos y en las normas de funcionamiento del propio fondo.

Para acceder a estas ayudas, las iniciativas deben justificar de manera detallada el destino de los recursos mediante facturas, documentación acreditativa y material gráfico que permita verificar la correcta ejecución de las actuaciones.

Desde la diócesis destacan que estas aportaciones permitirán impulsar procesos de desarrollo en algunas de las zonas más desfavorecidas del planeta y contribuirán a mejorar las condiciones de vida de numerosas personas y familias.

África y América

Entre los proyectos seleccionados figuran varias iniciativas centradas en garantizar la alimentación de menores y colectivos vulnerables. Así, se destinarán 3.500 euros a un programa de apoyo alimentario para familias vulnerables y pequeños agricultores en Inhassune, en Mozambique, impulsado por Cáritas Diocesana de Plasencia y la parroquia de San José.

La misma cuantía se ha concedido a un proyecto de alimentación para niños en edad escolar en Thongokwe, en Zimbabue; a un programa de desayunos para menores en un centro de infancia de Adiaké, en Costa de Marfil; y a una iniciativa destinada a financiar alimentación, material didáctico y becas para niños en Quito (Ecuador).

Por otro lado, otros 3.500 euros irán destinados a sufragar partidas de alimentación y medicamentos en un centro de educación especializada para niños en Celaya (México), un proyecto promovido por la Fundación Espro y las Josefinas Trinitarias.

Además, el Fondo Diocesano apoyará con 3.000 euros la construcción de un complejo parroquial en Medellín (Colombia), y aportará la misma cantidad para la adecuación de una cocina parroquial en Caracas (Venezuela).

La relación de proyectos beneficiarios se completa con una ayuda de 2.000 euros para la puesta en marcha de un proyecto de gallinas ponedoras para autoconsumo también en Adiaké (Costa de Marfil), iniciativa orientada a favorecer la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de las familias de la zona.

Con estas ayudas, la Diócesis de Coria-Cáceres mantiene su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad, apoyando proyectos que buscan ofrecer nuevas oportunidades a comunidades especialmente afectadas por la pobreza y la exclusión.