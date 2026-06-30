El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge el recital “Ecos del Piano” con Clara Martín Bulnes
La pianista Clara Martín Bulnes ofrecerá un recorrido por obras de Granados, Chopin, Brahms y Rachmáninov, con entrada gratuita hasta completar aforo
La Fundación Obra Pía de los Pizarro acogerá en su sede, el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo, el recital “Ecos del Piano”, protagonizado por la pianista Clara Martín Bulnes y organizado en colaboración con Luis Bravo.
El concierto tendrá lugar el viernes 3 de julio, a las 21:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.
Clara Martín Bulnes es maestra de música y titulada en Enseñanzas Profesionales de Piano por el Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas audiciones y conciertos en distintas localidades españolas. Entre sus actuaciones destacan su participación en el Festival de Música de Cámara para dos pianos, las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Danza junto al Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, así como diversos proyectos desarrollados con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).
El programa de “Ecos del Piano” propone un recorrido por algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio pianístico, con obras de Enrique Granados, Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Serguéi Rachmáninov. La cita culminará con la interpretación del Danzón n.º 2, de Arturo Márquez, en una versión para dos pianos.
Con esta propuesta musical, la Fundación Obra Pía de los Pizarro continúa impulsando la actividad cultural en Trujillo y abriendo las puertas del Palacio de los Barrantes-Cervantes a iniciativas artísticas de calidad.
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