Polémica en Casas de Miravete: el Ayuntamiento libera a una concejala que trabajará a 400 kilómetros

El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha criticado la decisión del equipo de Gobierno socialista de Casas de Miravete de aprobar la liberación de una concejala que, según denuncian los populares, fijará su residencia a más de 400 kilómetros del municipio.

En un comunicado remitido a los medios, el PP considera que esta medida "carece de toda ética" y cuestiona tanto la decisión adoptada en el último pleno como la justificación ofrecida por el alcalde durante la sesión.

Según los populares, el regidor explicó que la liberación se aprobaba porque la edil "no tenía trabajo y algo había que hacer", unas palabras que, a juicio del PP, evidencian "cómo entienden los socialistas de Pedro Sánchez y Sánchez Cotrina las instituciones: como una agencia de colocación de la que pueden hacer uso sin el más mínimo escrúpulo".

Polémica

El Partido Popular sostiene que mantener esta dedicación exclusiva supondrá un coste de "alrededor de 25.000 euros anuales" para las arcas municipales y considera que la distancia dificultará el desempeño de las funciones propias del cargo.

En este sentido, defiende que "nuestros pueblos, y sobre todo los más pequeños, necesitan a sus alcaldes y concejales cerca, porque hay muchos problemas que solo se solucionan con un contacto directo". A su juicio, "teletrabajando, a 400 kilómetros, va a ser muy complicado resolver muchas de las gestiones que necesita un municipio".

Rueda de prensa del portavoz del PP, Luis Miguel Núñez. / CPP

El comunicado también incluye críticas al PSOE por otros casos de contratación de familiares en instituciones públicas que son más que conocidas en la actualidad. En este contexto, el PP afirma que el alcalde, Juan Luis Curiel, habría actuado siguiendo el ejemplo de "su número uno" que "colocaba a su hermano en la Diputación de Badajoz", así como de "sus número dos", que "colocaban a sus sobrinas en diferentes puestos con salario público".

Por todo ello, el Partido Popular de Cáceres reclama a la dirección provincial del PSOE que intervenga y revoque la decisión. "Exigimos al PSOE de la provincia que llame la atención a su alcalde y acabe con esta tomadura de pelo que van a pagar los miraveteños", concluye el comunicado.