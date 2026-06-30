Santa Cruz de la Sierra acoge la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo
La localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra fue escenario de la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo, una iniciativa orientada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbanístico de una de las ciudades más representativas de Extremadura.
La presentación reunió a representantes institucionales, especialistas en patrimonio, vecinos y visitantes, que pudieron conocer las principales líneas de actuación del proyecto. La propuesta busca reforzar la conservación, difusión y promoción del legado histórico trujillano, así como consolidar el papel de Trujillo como referente cultural en el ámbito iberoamericano.
El encuentro tuvo un marcado carácter simbólico al celebrarse en Santa Cruz de la Sierra, municipio estrechamente vinculado a la figura de Ñuflo de Chaves, fundador en el siglo XVI de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Las jornadas sirvieron para recordar esa herencia compartida y fortalecer los vínculos culturales, sociales e históricos entre ambas comunidades.
Durante la jornada se destacó la importancia de preservar los espacios urbanos históricos como parte esencial de la memoria colectiva. También se subrayó el potencial del patrimonio como motor de desarrollo cultural, educativo y turístico, capaz de generar nuevas oportunidades para los territorios.
La programación incluyó actuaciones de música tradicional, exhibiciones folclóricas, exposiciones temáticas, encuentros institucionales y propuestas gastronómicas inspiradas en las tradiciones extremeña y boliviana. Estas actividades convirtieron la celebración en un espacio de convivencia, intercambio y reconocimiento mutuo.
Con esta iniciativa, Trujillo y Santa Cruz de la Sierra refuerzan un puente cultural que une a Europa y América Latinaa través de la historia, el patrimonio y la voluntad de proyectar una herencia común hacia el futuro.
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- Conoce el pueblo de Cáceres donde cada tarde suena una tradición del siglo XVIII
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
- David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino