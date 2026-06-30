Santa Cruz de la Sierra acoge la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo

La localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra fue escenario de la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo, una iniciativa orientada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbanístico de una de las ciudades más representativas de Extremadura.

La presentación reunió a representantes institucionales, especialistas en patrimonio, vecinos y visitantes, que pudieron conocer las principales líneas de actuación del proyecto. La propuesta busca reforzar la conservación, difusión y promoción del legado histórico trujillano, así como consolidar el papel de Trujillo como referente cultural en el ámbito iberoamericano.

El encuentro tuvo un marcado carácter simbólico al celebrarse en Santa Cruz de la Sierra, municipio estrechamente vinculado a la figura de Ñuflo de Chaves, fundador en el siglo XVI de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Las jornadas sirvieron para recordar esa herencia compartida y fortalecer los vínculos culturales, sociales e históricos entre ambas comunidades.

Durante la jornada se destacó la importancia de preservar los espacios urbanos históricos como parte esencial de la memoria colectiva. También se subrayó el potencial del patrimonio como motor de desarrollo cultural, educativo y turístico, capaz de generar nuevas oportunidades para los territorios.

La programación incluyó actuaciones de música tradicional, exhibiciones folclóricas, exposiciones temáticas, encuentros institucionales y propuestas gastronómicas inspiradas en las tradiciones extremeña y boliviana. Estas actividades convirtieron la celebración en un espacio de convivencia, intercambio y reconocimiento mutuo.

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Con esta iniciativa, Trujillo y Santa Cruz de la Sierra refuerzan un puente cultural que une a Europa y América Latinaa través de la historia, el patrimonio y la voluntad de proyectar una herencia común hacia el futuro.