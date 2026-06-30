Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Santa Cruz de la Sierra acoge la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Belén Corredera, junto a miembros del proyecto

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Belén Corredera, junto a miembros del proyecto / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Santa Cruz de la Sierra

La localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra fue escenario de la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo, una iniciativa orientada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbanístico de una de las ciudades más representativas de Extremadura.

La presentación reunió a representantes institucionales, especialistas en patrimonio, vecinos y visitantes, que pudieron conocer las principales líneas de actuación del proyecto. La propuesta busca reforzar la conservación, difusión y promoción del legado histórico trujillano, así como consolidar el papel de Trujillo como referente cultural en el ámbito iberoamericano.

El encuentro tuvo un marcado carácter simbólico al celebrarse en Santa Cruz de la Sierra, municipio estrechamente vinculado a la figura de Ñuflo de Chaves, fundador en el siglo XVI de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Las jornadas sirvieron para recordar esa herencia compartida y fortalecer los vínculos culturales, sociales e históricos entre ambas comunidades.

Durante la jornada se destacó la importancia de preservar los espacios urbanos históricos como parte esencial de la memoria colectiva. También se subrayó el potencial del patrimonio como motor de desarrollo cultural, educativo y turístico, capaz de generar nuevas oportunidades para los territorios.

La programación incluyó actuaciones de música tradicional, exhibiciones folclóricas, exposiciones temáticas, encuentros institucionales y propuestas gastronómicas inspiradas en las tradiciones extremeña y boliviana. Estas actividades convirtieron la celebración en un espacio de convivencia, intercambio y reconocimiento mutuo.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Trujillo y Santa Cruz de la Sierra refuerzan un puente cultural que une a Europa y América Latinaa través de la historia, el patrimonio y la voluntad de proyectar una herencia común hacia el futuro.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
  2. Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
  3. La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
  4. Conoce el pueblo de Cáceres donde cada tarde suena una tradición del siglo XVIII
  5. Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
  6. Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
  7. Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
  8. David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino

Santa Cruz de la Sierra acoge la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo

Santa Cruz de la Sierra acoge la presentación del proyecto de Ciudad Histórica para Trujillo

Trujillo reúne 1.972 euros para los damnificados del terremoto en Venezuela

El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge el recital “Ecos del Piano” con Clara Martín Bulnes

El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge el recital “Ecos del Piano” con Clara Martín Bulnes

Campux, el campamento de Piti Hurtado, reúne en La Vera a 400 jóvenes en torno al baloncesto, la naturaleza y la inclusión

Campux, el campamento de Piti Hurtado, reúne en La Vera a 400 jóvenes en torno al baloncesto, la naturaleza y la inclusión

Indignación en Piornal tras hallar heces en las paredes de los baños de la piscina municipal

Guadalupe activa una ayuda de 1.000 euros por cada niño nacido, adoptado o acogido en el municipio este año

Guadalupe activa una ayuda de 1.000 euros por cada niño nacido, adoptado o acogido en el municipio este año

De Mozambique a Venezuela: la Diócesis de Plasencia apoyará ocho proyectos de cooperación con más de 25.000 euros

De Mozambique a Venezuela: la Diócesis de Plasencia apoyará ocho proyectos de cooperación con más de 25.000 euros

"Enseñar democracia desde la memoria": el gran evento que prepara la provincia de Cáceres para actualizar la enseñanza histórica en las aulas

"Enseñar democracia desde la memoria": el gran evento que prepara la provincia de Cáceres para actualizar la enseñanza histórica en las aulas
Tracking Pixel Contents