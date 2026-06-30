El dolor de Venezuela llega hasta Trujillo: "Queremos acompañarles desde la distancia y hacerles llegar nuestro cariño y apoyo"

Hay tragedias que, aunque ocurran a miles de kilómetros, consiguen romper durante unos días la inercia cotidiana de quienes siguen su vida pendientes solo de lo cercano. Eso ha ocurrido con los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, dos seísmos consecutivos que han mantenido en vilo a miles de personas dentro y fuera del país y que también han despertado una respuesta de solidaridad en la provincia de Cáceres.

En ese contexto se enmarca el gesto que tuvo lugar este lunes en Trujillo, donde varios trabajadores del Ayuntamiento salieron a las puertas del consistorio para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por la catástrofe.

La alcaldesa, María Inés Rubio Díaz, trasladó en ese acto que la ciudad quería sumarse al dolor del pueblo venezolano y "hacer llegar su cariño, apoyo y solidaridad" a quienes atraviesan estos días una situación devastadora.

Una tragedia seguida desde Extremadura

Los terremotos ocurridos en Venezuela no tardaron en ocupar espacio en televisiones, radios y periódicos. La magnitud de lo ocurrido hizo que, desde el primer momento, muchas personas siguieran con atención la evolución de los daños y el alcance humano del desastre.

La preocupación inicial, marcada por la esperanza de que las pérdidas fueran contenidas, fue dejando paso con el transcurso de las horas a un escenario mucho más duro, con víctimas mortales, heridos, desaparecidos y miles de damnificados.

Se trató de dos grandes seísmos encadenados de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas segundos de diferencia y con fuerte impacto en amplias zonas del norte del país. El primero tuvo su epicentro en San Felipe y Yumare en Yaracuy, mientras que el segundo ocurrió en Montalbán en Carabobo, al norte de Venezuela. La situación generó una emergencia de grandes dimensiones y movilizó tanto a los equipos de rescate como a instituciones y redes solidarias dentro y fuera de Venezuela.

La respuesta solidaria

La repercusión emocional de la tragedia también se ha dejado sentir en España. En distintos puntos del país se han sucedido muestras de apoyo, gestos institucionales y llamadas a la solidaridad con la población venezolana.

En la provincia de Cáceres, esa ola de empatía se ha traducido en iniciativas impulsadas tanto por asociaciones como por particulares, decididos a colaborar de algún modo con quienes intentan ahora reconstruir sus vidas tras el golpe de los terremotos.

Trujillo ha querido formar parte de esa reacción colectiva con un gesto sencillo, pero cargado de significado. El minuto de silencio celebrado este lunes a las puertas del Ayuntamiento no solo quiso recordar a las víctimas, sino también expresar cercanía hacia las familias golpeadas por la pérdida y hacia todos aquellos que han quedado atrapados en una emergencia marcada por la destrucción y la incertidumbre.

Un gesto institucional con carga simbólica

La alcaldesa quiso que el mensaje del Ayuntamiento no se limitara a un protocolo formal. Según trasladó, "desde Trujillo se compartía el dolor de Venezuela y se quería acompañar desde la distancia a los damnificados con una muestra pública de apoyo".

De ese modo, el consistorio convirtió el acto en una expresión institucional de duelo, pero también en una forma de subrayar que ciertas tragedias desbordan fronteras y obligan a mirar más allá de lo inmediato.

Ese tipo de gestos, aunque no alteren por sí solos el curso de los acontecimientos, funcionan como recordatorio de que la solidaridad también se construye desde lo simbólico. A veces empieza con ayuda material; otras, con un silencio compartido que hace visible que el sufrimiento ajeno no pasa desapercibido.

La tragedia venezolana ha vuelto a poner de relieve esa capacidad de reacción que aparece cuando una injusticia o una catástrofe sacuden conciencias. Y en Trujillo, durante unos minutos, esa conciencia tomó forma ante la puerta del Ayuntamiento.

No bastó para aliviar el dolor de quienes han perdido tanto, pero sí para lanzar un mensaje nítido desde Extremadura: que incluso desde lejos, hay dolores que también se sienten como propios.