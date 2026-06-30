Trujillo reúne 1.972 euros para los damnificados del terremoto en Venezuela

La solidaridad de la comunidad parroquial de Trujillo ha vuelto a hacerse visible este fin de semana. Las colectas realizadas durante las misas en la ciudad, han permitido reunir un total de 1.972 euros, una cantidad que ya ha sido enviada a Cáritas Diocesana de Plasencia con el objetivo de contribuir a la atención de las personas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela.

La iniciativa tendrá continuidad el próximo fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de julio, cuando las colectas de las misas parroquiales volverán a destinarse íntegramente a esta causa humanitaria.

Además de la colaboración a través de las celebraciones religiosas, quienes deseen realizar una aportación personal pueden hacerlo mediante ingreso en las cuentas habilitadas por Cáritas Diocesana de Plasencia para emergencias, indicando como concepto “Terremoto Venezuela”:

CaixaBank: ES81 2100 8950 1722 0029 1636

Unicaja: ES10 2103 7100 5300 3000 4196

También existe la posibilidad de entregar el donativo directamente en la oficina de Cáritas Trujillo, situada en la Plaza de San Francisco y abierta en horario de mañana. Estas aportaciones, como recuerdan desde la organización, pueden ser desgravadas en Hacienda.

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Desde la parroquia, el sacerdote D. Juan Carlos Milla, ha querido agradecer la respuesta generosa de los fieles y animar a seguir colaborando con el pueblo venezolano en estos momentos de especial dificultad.