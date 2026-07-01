Incendios forestales
Detienen a un hombre de 39 años por provocar cuatro incendios que obligaron a desalojar viviendas este fin de semana en Cañamero
Los vecinos alertaron de los fuegos y el Seprona determinó que fueron intencionados e iniciados con material incandescente
Un hombre de 39 años ha ingresado en prisión provisional como presunto responsable de cuatro incendios forestales intencionados declarados este pasado fin de semana en el paraje de El Batán, dentro del término municipal de Cañamero. La Guardia Civil le atribuye la supuesta comisión de un delito continuado de incendio forestal.
Los fuegos se produjeron entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio en una zona de alto valor ecológico en la que existen numerosas construcciones y chalets utilizados principalmente como segundas residencias. En el momento de los incendios, varias de esas viviendas se encontraban ocupadas, lo que elevó el riesgo para los residentes.
Fueron los propios vecinos del paraje quienes alertaron de la presencia de las llamas a la Central 062 de la Guardia Civil y al Centro de Emergencias 112 Extremadura. A partir de esos avisos se activó el protocolo de extinción, con la movilización de agentes y de los medios del Plan INFOEX.
Desalojo preventivo
La cercanía del fuego a las viviendas obligó a los agentes a desalojar la zona para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el paraje. No hubo que lamentar daños personales ni estructurales, según ha informado la Guardia Civil.
Ante la gravedad de los hechos, se activó al Seprona, que se desplazó hasta el lugar para continuar con las actuaciones y determinar el origen de los incendios. La inspección técnico-ocular concluyó que los fuegos habían sido intencionados y que se había utilizado material incandescente como fuente desencadenante, descartándose un origen natural, accidental o negligente.
Detención e ingreso en prisión
Ese mismo sábado 27 de junio, tras las primeras indagaciones sobre la posible autoría de los hechos, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 39 años por su presunta relación con los cuatro incendios.
La actuación de los agentes y de los medios de extinción, junto con la colaboración vecinal, fue determinante para evitar la propagación simultánea de los focos.
La Guardia Civil recuerda que Extremadura se encuentra en época de peligro alto de incendios y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para extremar las precauciones y colaborar con las autoridades en la prevención y detección de actividades ilícitas que puedan poner en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente.
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
- David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino
- Descubren en Cabezabellosa un tesoro de lagares rupestres con usos desconocidos