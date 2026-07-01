Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Incendios forestales

Detienen a un hombre de 39 años por provocar cuatro incendios que obligaron a desalojar viviendas este fin de semana en Cañamero

Los vecinos alertaron de los fuegos y el Seprona determinó que fueron intencionados e iniciados con material incandescente

Zona quemada por el incendio intencionado.

Zona quemada por el incendio intencionado. / G. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Alcázar

Laura Alcázar

Un hombre de 39 años ha ingresado en prisión provisional como presunto responsable de cuatro incendios forestales intencionados declarados este pasado fin de semana en el paraje de El Batán, dentro del término municipal de Cañamero. La Guardia Civil le atribuye la supuesta comisión de un delito continuado de incendio forestal.

Los fuegos se produjeron entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio en una zona de alto valor ecológico en la que existen numerosas construcciones y chalets utilizados principalmente como segundas residencias. En el momento de los incendios, varias de esas viviendas se encontraban ocupadas, lo que elevó el riesgo para los residentes.

Fueron los propios vecinos del paraje quienes alertaron de la presencia de las llamas a la Central 062 de la Guardia Civil y al Centro de Emergencias 112 Extremadura. A partir de esos avisos se activó el protocolo de extinción, con la movilización de agentes y de los medios del Plan INFOEX.

Desalojo preventivo

La cercanía del fuego a las viviendas obligó a los agentes a desalojar la zona para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el paraje. No hubo que lamentar daños personales ni estructurales, según ha informado la Guardia Civil.

Ante la gravedad de los hechos, se activó al Seprona, que se desplazó hasta el lugar para continuar con las actuaciones y determinar el origen de los incendios. La inspección técnico-ocular concluyó que los fuegos habían sido intencionados y que se había utilizado material incandescente como fuente desencadenante, descartándose un origen natural, accidental o negligente.

Detención e ingreso en prisión

Ese mismo sábado 27 de junio, tras las primeras indagaciones sobre la posible autoría de los hechos, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 39 años por su presunta relación con los cuatro incendios.

La actuación de los agentes y de los medios de extinción, junto con la colaboración vecinal, fue determinante para evitar la propagación simultánea de los focos.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda que Extremadura se encuentra en época de peligro alto de incendios y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para extremar las precauciones y colaborar con las autoridades en la prevención y detección de actividades ilícitas que puedan poner en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
  2. Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
  3. La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
  4. Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
  5. Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
  6. Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
  7. David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino
  8. Descubren en Cabezabellosa un tesoro de lagares rupestres con usos desconocidos

Detienen a un hombre de 39 años por provocar cuatro incendios que obligaron a desalojar viviendas este fin de semana en Cañamero

Detienen a un hombre de 39 años por provocar cuatro incendios que obligaron a desalojar viviendas este fin de semana en Cañamero

Conoce el proyecto de cicloturismo y senderismo internacional que mira a la provincia de Cáceres para su segunda fase

Conoce el proyecto de cicloturismo y senderismo internacional que mira a la provincia de Cáceres para su segunda fase

Venezuela recibirá 40.000 euros de la Diputación de Cáceres en una primera ayuda que podría no ser la única

Venezuela recibirá 40.000 euros de la Diputación de Cáceres en una primera ayuda que podría no ser la única

Cinco días para que el barrio de la Avenida del Perú te atrape en Trujillo entre marionetas, gigantes y verbena

Cinco días para que el barrio de la Avenida del Perú te atrape en Trujillo entre marionetas, gigantes y verbena

La música como puente para acercarte la salud mental: así es el nuevo proyecto de la artista Raquel Palma

La música como puente para acercarte la salud mental: así es el nuevo proyecto de la artista Raquel Palma

Malpartida de Plasencia inicia el camino para que el habla chinata sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial

Malpartida de Plasencia inicia el camino para que el habla chinata sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial

Natac Biotech proyecta ampliar su planta de Hervás con una nueva línea para procesar casi tres millones de kilos de hojas de olivo al año

Natac Biotech proyecta ampliar su planta de Hervás con una nueva línea para procesar casi tres millones de kilos de hojas de olivo al año

IndóMita convierte La Vera en un gran escenario con cine, música y arte entre gargantas y castillos

Tracking Pixel Contents