La Diputación de Cáceres apuesta por una Inteligencia Artificial pública, ética y transparente para el desarrollo provincial

La Diputación de Cáceres presenta este miércoles la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Provincia de Cáceres 2025-2030, una hoja de ruta con la que la institución provincial quiere impulsar el uso de la IA en los municipios, los servicios públicos y el desarrollo económico del territorio. El acto tendrá lugar en el Palacio de Mayoralgo, en la capital cacereña.

La iniciativa busca situar la inteligencia artificial “al servicio de las personas, los municipios y el territorio”, según recoge el programa oficial de la presentación. La Diputación plantea una implantación de esta tecnología desde una perspectiva pública, ética, segura y transparente, con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión territorial de la provincia.

La jornada arrancará a las 9.00 horas con la recepción de asistentes y un café de bienvenida. Media hora más tarde tendrá lugar la apertura institucional a cargo de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que presentará la apuesta de la institución por una inteligencia artificial orientada al interés público.

La IA en el mundo rural

A las 9.50 horas se dará a conocer el contenido de la estrategia provincial de IA. Urbano García y Juan Carlos Casco serán los encargados de exponer los principales objetivos, los ejes de actuación y la hoja de ruta prevista para el periodo 2025-2030. Entre las metas planteadas figuran la modernización de la propia Diputación, el apoyo a los ayuntamientos y la generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo en la provincia.

Otro de los anuncios destacados será la puesta en marcha del Laboratorio DIP-IA, que se presentará a las 10.30 horas de la mano de Javier Luna y Mariano Marín. Este espacio se concibe como un laboratorio de innovación pública destinado a diseñar, probar y transferir soluciones de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades de la administración provincial y de los municipios cacereños.

La sesión concluirá a las 11.00 horas con un turno de preguntas para los asistentes. Con esta estrategia, la Diputación de Cáceres pretende posicionarse como una de las administraciones provinciales que quieren liderar la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito local y rural, apostando por una tecnología que contribuya a mejorar los servicios públicos y a afrontar los retos demográficos y económicos del territorio.