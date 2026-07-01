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Infraestructuras energéticas

La diputación de Cáceres destina 85.000 euros para mejorar el alumbrado en Garrovillas de Alconétar

Se sustituyen las actuales luminarias por tecnología LED, así como la adecuación de los cuadros eléctricos

Plaza Garrovillas de Alconétar.

Plaza Garrovillas de Alconétar. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Garrovillas de Alconétar

La Diputación Provincial de Cáceres ha aprobado, recientemente, la concesión de una subvención destinada a Garrovillas de Alconétar para la renovación y mejora del sistema de iluminación en la carretera de Navas, una actuación que permitirá avanzar en eficiencia energética y seguridad vial.

La ayuda asciende a un total de 84.583,82 euros y se destinará a la sustitución de las actuales luminarias por tecnología LED, así como a la adecuación de los cuadros eléctricos dentro del programa de mejora de infraestructuras energéticas (MIE).

Por su parte, el ayuntamiento aportará una cuantía de 8.416,53 euros con fondos propios para completar la financiación del proyecto.

Esta intervención supondrá una mejora significativa en la calidad del alumbrado público, reduciendo el consumo energético y favoreciendo un mantenimiento más eficiente, al tiempo que se refuerza la seguridad de esta vía de acceso al municipio.

Desde el consistorio se ha querido destacar y agradecer el trabajo de la Diputación Provincial de Cáceres, subrayando su compromiso con el desarrollo y la mejora de los servicios en el medio rural.

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Por otro lado, el ayuntamiento ha finalizado las obras de reforma en el edificio cedido al Club de la Tercera Edad, centradas en la cocina del bar con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los socios y usuarios.

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