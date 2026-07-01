IndóMita convierte La Vera en un gran escenario con cine, música y arte entre gargantas y castillos

La comarca de La Vera volverá a convertirse este verano en un referente de la cultura contemporánea en el medio rural con la celebración de la novena edición de IndóMita, la Muestra de Cine y Cultura de La Vera, que se desarrollará entre el 20 de julio y el 1 de agosto con una programación que combinará cine, música, teatro, danza, literatura y artes visuales en algunos de los espacios patrimoniales y naturales más emblemáticos de la comarca.

El festival, que se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano extremeño, rendirá homenaje este año al histórico éxito del cine de animación de la región en los Premios Goya 2026 y contará con propuestas inéditas como un concierto de jazz en absoluta oscuridad, el estreno mundial de una nueva banda sonora para el clásico El gabinete del Dr. Caligari o la presencia del reconocido mimo internacional Carlos Martínez.

La programación ha sido presentada este lunes por el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto; la directora de IndóMita, Mane Cisneros; el director gerente de ADICOVER, Quintín Correa; el presidente de la Mancomunidad de La Vera, Samuel Martín, y representantes municipales de la comarca.

Durante su intervención, Gil Soto destacó el papel que desempeña el festival como herramienta para dinamizar el territorio. "IndóMita es un festival multidisciplinar que integra cine, música, artes escénicas y artes visuales en un diálogo directo con la comunidad y el territorio de La Vera", afirmó. En este sentido, subrayó que comparte con la Secretaría General de Cultura "un objetivo y un valor fundamental: la dinamización social del mundo rural a través del arte".

Imagen de la rueda de prensa. / IndóMita

El responsable regional también puso en valor el hilo conductor de esta edición. "Apoyar a IndóMita es apoyar la cultura, porque este festival es cultura, al igual que Extremadura. Además, este año se suma un elemento clave como el agua, una idea que vertebra, transforma y atraviesa toda la comarca", señaló.

Precisamente el agua será el eje temático sobre el que girarán buena parte de las actividades de esta novena edición, llevando espectáculos y experiencias artísticas a gargantas, miradores, castillos y otros enclaves singulares de La Vera.

Arte contemporáneo en diálogo con el territorio

La directora del festival, Mane Cisneros, recordó que el proyecto nació con una clara vocación de revitalizar el medio rural a través de la cultura.

"Queremos dinamizar cultural y socialmente el medio rural, fomentar la participación ciudadana y poner en valor el patrimonio y los espacios que nos definen", explicó. Según destacó, una de las señas de identidad de IndóMita es precisamente que "las propuestas artísticas más contemporáneas no dan la espalda al territorio, sino que dialogan con nuestras tradiciones y con nuestra forma de entender La Vera".

"Creemos que es en esa tensión entre lo innovador y lo enraizado donde nace algo verdaderamente vivo", añadió.

Una inauguración con un arpa de cristal

La gala inaugural tendrá lugar el 20 de julio en los exteriores del Parador de Jarandilla de la Vera y estará presentada por la actriz Amparo Santolino. Como gran atractivo contará con la actuación del músico checo Petr Spatina, considerado uno de los grandes virtuosos del arpa de cristal, un singular instrumento compuesto por 33 copas afinadas con agua.

La ceremonia incluirá también narración oral y danza contemporánea antes de dar paso a casi dos semanas de actividades repartidas por diferentes municipios de la comarca.

Peter Spatina. / IndóMita

El programa contempla recitales poéticos, conciertos a la luz de las velas, proyecciones cinematográficas, documentales, performances, teatro y espectáculos de danza en escenarios naturales como El Lago de la garganta de Pedro Chate o el mirador de El Chinarral.

Jazz para escuchar sin ver

Uno de los eventos más singulares llegará el 25 de julio en Pasarón de la Vera con Jazz en la oscuridad, una propuesta protagonizada por el pianista catalán Ignasi Terraza, uno de los grandes referentes internacionales del jazz y músico invidente.

El público seguirá el concierto completamente a oscuras utilizando antifaces decorados por alumnos del IES Jaranda y del colegio Veratiétar, una experiencia que busca potenciar la escucha y las sensaciones más allá de la vista.

Homenaje al cine extremeño

La edición de este año también servirá para reconocer el momento histórico que vive el cine de animación extremeño tras los éxitos cosechados en los Premios Goya 2026.

El festival proyectará los cortometrajes El corto de Rubén, El estado del alma y Gilbert, esta última ganadora del Goya al Mejor Cortometraje de Animación.

Además, el nuevo espacio 'Fuera de Plano. Conversaciones sin guion' reunirá a profesionales del sector en encuentros abiertos al público. Entre ellos destaca la participación del mimo internacional Carlos Martínez y un coloquio organizado por la Filmoteca de Extremadura sobre la animación extremeña.

Estrenos mundiales y reconocimiento a Productora Harry

Como laboratorio de creación artística, IndóMita acogerá también dos importantes estrenos.

El primero será la interpretación en directo de una banda sonora compuesta expresamente para acompañar la proyección del clásico expresionista El gabinete del Dr. Caligari en el Castillo de Valverde de la Vera.

GABINETE DR CALIGARI. / IndóMita

La segunda gran primicia será Que no muera yo en esta montaña, un espectáculo que combina teatro y música inspirado en la figura legendaria de la Serrana de la Vera y que recupera composiciones de autoras del Renacimiento y el Barroco junto a la tradición oral extremeña.

La clausura incluirá además la entrega de la Faltriquera Verata a los productores Tay Sánchez Antón y Néstor Costrafreda, responsables de Productora Harry, en reconocimiento a su apuesta por establecer en Villanueva de la Vera su refugio creativo.

El festival concluirá el 1 de agosto en Cuacos de Yuste con el concierto del grupo Folk in Green, que pondrá el broche final a una edición que volverá a situar a La Vera como uno de los principales escenarios culturales del verano en Extremadura.