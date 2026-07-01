Malpartida de Plasencia inicia el camino para que el habla chinata sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha dado un nuevo paso en la protección de uno de los elementos más singulares de su identidad cultural. El alcalde, José Raúl Barrado, junto a miembros fundadores de la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata, ha registrado la documentación técnica con la que se solicita oficialmente a la Junta de Extremadura la declaración del habla chinata como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

La iniciativa busca reconocer y salvaguardar una forma de hablar propia del municipio que ha acompañado durante generaciones la vida cotidiana de sus vecinos y que constituye una parte esencial del patrimonio cultural local.

Según ha informado el Ayuntamiento, el habla chinata conserva un amplio repertorio de palabras, expresiones y giros lingüísticos vinculados a la forma de vida tradicional de Malpartida de Plasencia. Su vocabulario refleja oficios, labores agrícolas, objetos cotidianos, juegos populares, relaciones familiares y afectivas, así como numerosas costumbres que forman parte de la memoria colectiva del municipio.

Más de 25 años de investigación

La solicitud presentada es el resultado de más de 25 años de trabajo de investigación, recopilación y difusión desarrollado por la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata. Durante ese tiempo, sus integrantes han documentado miles de palabras y expresiones transmitidas por las personas mayores del pueblo con el objetivo de evitar que este patrimonio oral desaparezca con el paso de las generaciones.

Ese trabajo ha dado lugar a publicaciones, actividades culturales, investigaciones y artículos en revistas científicas y especializadas, que ahora sirven de base para la memoria técnica entregada al Ayuntamiento.

Malpartida de Plasencia activa una campaña vecinal para proteger el habla chinata y pedir su reconocimiento como BIC inmaterial. / CEDIDA

El expediente reúne evidencias históricas, lingüísticas, etnográficas y sociales sobre esta modalidad de habla. Además, incorpora un análisis de sus principales rasgos fonéticos, léxicos, morfológicos y expresivos, junto a ejemplos documentados de su utilización, testimonios de hablantes y referencias a las formas de vida tradicionales del municipio.

La documentación también recoge las actuaciones impulsadas durante los últimos años para favorecer la recuperación y transmisión del habla chinata, así como el respaldo recibido por parte de particulares, asociaciones, empresas e instituciones que se han adherido a la iniciativa.

"No queremos convertirla en una pieza de museo"

Desde la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata insisten en que el objetivo de esta declaración no es convertir esta forma de hablar en "una pieza de museo", sino contribuir a su conocimiento, valoración, transmisión y conservación para las generaciones futuras.

En este sentido, defienden que proteger el habla chinata supone también reconocer el legado de quienes la utilizaron durante décadas y de quienes continúan manteniéndola viva en la actualidad.

Con la presentación de la memoria técnica comienza ahora el procedimiento administrativo para que la Junta de Extremadura evalúe la candidatura y determine si el habla chinata reúne los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Paralelamente, la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata ha hecho un llamamiento para que cualquier persona, con independencia de su lugar de residencia, pueda mostrar su apoyo a la iniciativa mediante su adhesión a una propuesta que pretende garantizar la conservación de uno de los rasgos más característicos de la identidad cultural de Malpartida de Plasencia.