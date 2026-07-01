Natac Biotech proyecta ampliar su planta de Hervás con una nueva línea para procesar casi tres millones de kilos de hojas de olivo al año

La empresa Natac Biotech ha iniciado los trámites para ampliar de forma significativa su planta de producción situada en el polígono industrial Las Cañadas de Hervás. La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada correspondiente a una modificación sustancial de las instalaciones, que permitirá incorporar una nueva línea destinada a la extracción de triterpenos a partir de hojas de olivo.

El proyecto contempla la incorporación de esta nueva materia prima al proceso productivo de una factoría especializada en la elaboración de ingredientes naturales, principalmente extractos vegetales y lípidos funcionales. Con esta ampliación, la compañía busca diversificar su producción mediante el aprovechamiento de un subproducto agrícola como la hoja del olivo para obtener compuestos de alto valor añadido destinados a distintos sectores industriales.

Casi 3 millones de ojas de olivo

Según la documentación sometida a exposición pública, la nueva línea tendrá capacidad para procesar hasta 2,88 millones de kilogramos de hojas de olivo al año. La actividad se desarrollará durante 300 días al año y funcionará de manera continuada, las 24 horas del día.

La ampliación también supondrá un crecimiento de las instalaciones de la empresa en Hervás. El proyecto prevé incorporar parcelas colindantes dentro del polígono industrial hasta alcanzar una superficie total de 29.178 metros cuadrados, donde se levantarán dos nuevos edificios.

Imagen de la planta el día de su inauguración. / Natac

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de un almacén específico para el acopio de hojas de olivo, así como la instalación de nuevos equipos de extracción y sistemas de almacenamiento adaptados a la nueva actividad.

Proceso

El anuncio de la Consejería competente ha sido publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), lo que abre un periodo de 20 días hábiles para que cualquier persona física o jurídica pueda consultar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que considere oportunas antes de que se resuelva la autorización ambiental.

La autorización ambiental unificada es un procedimiento obligatorio para este tipo de modificaciones industriales, ya que evalúa el impacto que la ampliación puede tener sobre aspectos como las emisiones, la gestión de residuos, el consumo de recursos o la protección del entorno.

Con este proyecto, Natac Biotech continúa apostando por el crecimiento de su planta de Hervás y por el desarrollo de procesos ligados a la economía circular y al aprovechamiento de materias primas de origen vegetal.