Una nueva IA gratuita hecha a medida para ayudar a los ayuntamientos de los municipios más pequeños de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres presentó este miércoles Dip-Ia, una nueva herramienta propia de Inteligencia Artificial diseñada a medida para responder a las necesidades de la institución, de los ayuntamientos de la provincia —especialmente los más pequeños— y también del sector privado.

La puesta de largo de esta plataforma se enmarca dentro de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2025-2030, un documento con el que la institución quiere situarse de forma activa ante una transformación tecnológica que, según defendió el equipo de gobierno, "no debe observarse desde la distancia, sino liderarse desde lo público".

La idea de fondo es clara: convertir la Inteligencia Artificial en una palanca de bienestar, eficiencia y progreso, evitando que se perciba solo como una amenaza o como una herramienta reservada a grandes empresas o administraciones con enorme capacidad económica.

Frente a ese enfoque, la Diputación reivindicó este miércoles un modelo propio, hecho desde dentro, sin licencias comerciales y con control directo sobre los datos y sobre el funcionamiento de la plataforma.

Una estrategia para el futuro de la provincia

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, enmarcó la presentación como uno de esos pasos que, a su juicio, "miran de frente al futuro de la provincia". Explicó que la estrategia ha necesitado casi dos años de trabajo y que ha sido concebida para ponerse a disposición tanto de los trabajadores públicos como de los ayuntamientos de menor tamaño y del tejido económico provincial.

Gutiérrez defendió que la apuesta no se limita a introducir la Inteligencia Artificial en la administración, sino que ha ido más allá al "dar forma a una herramienta propia, creada desde la casa y pensada para el servicio público".

La Diputación de Cáceres lanza Dip-Ia, una IA libre y gratuita para modernizar servicios y afrontar retos en la provincia / Cedida a El Periódico Extremadura

En ese sentido, situó a Dip-Ia como un desarrollo pionero e innovador, precisamente por haber nacido desde dentro de la propia institución, con un modelo libre, gratuito y sin licencia, y con una garantía de protección del dato que consideró central.

La vicepresidenta contrapuso esta decisión a la vía seguida por otras administraciones, que optan por contratar grandes despliegues externos con un alto coste económico. Frente a ello, la Diputación ha preferido innovar desde lo propio, adaptando la herramienta a la realidad de los municipios y a los retos concretos de la provincia.

Siete ámbitos estratégicos

La estrategia presentada se articula en torno a siete grandes ámbitos. Entre ellos figuran la modernización de los servicios públicos, el impulso al desarrollo económico, la lucha contra el reto demográfico, la dinamización del empleo, el apoyo a las industrias culturales y creativas, la aplicación transversal en sectores como el agroalimentario, el turismo, la salud o el medio ambiente, y la capacitación masiva de la población para evitar brechas tecnológicas y desigualdad.

Gutiérrez insistió en que la clave de todo el planteamiento es poner la tecnología al servicio de las personas. Según explicó, "de poco sirve una innovación de este tipo si no termina ayudando a mejorar la vida cotidiana de los vecinos de la provincia".

A partir de ahí puso ejemplos concretos: simplificación administrativa en ayuntamientos con poco personal, redacción más ágil de proyectos para captar fondos europeos, apoyo a cooperativas para vender mejor, ayuda a jóvenes emprendedores que quieren quedarse en el medio rural o avances para la agricultura y la ganadería.

Asistencia técnica y hoja de ruta hasta 2030

Durante el acto, Urbano García y Juan Carlos Casco, que han prestado asistencia técnica y han construido junto al equipo de la Diputación la hoja de ruta de la estrategia, presentaron los principales contenidos del documento. Ambos detallaron los objetivos, ejes de actuación y proyectos que marcarán la planificación provincial en este ámbito hasta 2030.

Casco puso el acento en el carácter pionero de la iniciativa al señalar que se trata de la primera estrategia de inteligencia artificial impulsada por una administración provincial en España. Explicó también que no se trata de una iniciativa dirigida únicamente a la Administración, sino "a las más de 400.000 personas, a los más de 200 ayuntamientos del territorio y al conjunto de la sociedad cacereña".

Entre sus objetivos figuran la modernización progresiva de la administración pública mediante herramientas de inteligencia artificial, el impulso al desarrollo económico, la innovación y el empleo, y el uso de esta tecnología para mejorar la prestación de servicios públicos y afrontar desafíos estructurales como el reto demográfico.

Todo ello se articulará a través de un Plan de Acción con diferentes ejes y proyectos tractores que permitirán implantar las iniciativas de forma escalonada, con formación, evaluación y mejora continua.

Una herramienta hecha a medida

El responsable del desarrollo de la plataforma, el técnico de la Diputación Mariano Marín, explicó que la gran diferencia de Dip-Ia es que ha sido hecha a medida de las necesidades reales de la casa. Señaló que se ha construido con software libre, sin costes de licencia y a partir del trabajo de los propios funcionarios, algo que, en su opinión, "marca una distancia importante respecto a otros modelos comerciales".

Marín detalló además que la plataforma no tiene un límite funcional cerrado. Está organizada por ámbitos de conocimiento y cada uno de ellos puede contar con su propia tecnología documental, sus instrucciones, plantillas y expertos específicos. Eso permite crear tantos entornos como vayan surgiendo necesidades nuevas, sin quedar atados a un número fijo de asistentes o de tareas predefinidas.

Puso como ejemplo el caso de un ayuntamiento que necesite apoyo en materia de contratación. En ese escenario, el usuario podría acceder a un ámbito de conocimiento específico en el que encontraría expertos entrenados para distintas funciones: consultas sobre expedientes internos, elaboración de pliegos, revisión de contratos o auditoría documental.

Además, cada administración podría trabajar con sus propias plantillas, de forma que el sistema no solo responda con información, sino que lo haga con formatos ya adaptados a cada realidad municipal.

Más rapidez, pero sin sustituir al trabajador

Uno de los aspectos en los que más incidió el técnico fue en la relación entre la herramienta y el trabajo humano. Marín dejó claro que la plataforma "no sustituye al funcionario", sino que le proporciona una primera aproximación muy avanzada para que después pueda validarla, revisarla y hacerla suya con plena seguridad jurídica.

Explicó que la reducción de tiempos puede ser enorme en algunos procesos, hasta el punto de que documentos que antes requerían semanas podrían esbozarse en apenas minutos. Aun así, insistió en que "la clave no está en delegar ciegamente el trabajo en la máquina, sino en usarla como apoyo".

De hecho, la propia plataforma aporta la información con la que construye sus respuestas, de modo que el trabajador puede comprobar qué artículos, textos y documentos ha utilizado y seguir la trazabilidad completa del resultado.

Ese equilibrio entre agilidad y control es uno de los argumentos con los que la Diputación quiere presentar Dip-Ia no como una amenaza para el empleo público, sino como una herramienta para liberar tiempo de burocracia y destinarlo a tareas de mayor valor.

La presentación de este miércoles deja así una doble imagen: la de una administración provincial que quiere subirse de lleno al debate sobre Inteligencia Artificial y la de una provincia que intenta hacerlo con una herramienta propia, pensada desde sus necesidades concretas.

En un momento en que muchas instituciones aún están decidiendo si mirar o actuar, la Diputación de Cáceres ha optado por una tercera vía: construir su propia respuesta y probar si, esta vez, el futuro puede hablar con acento de pueblo.