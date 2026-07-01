Conoce el proyecto de cicloturismo y senderismo internacional que mira a la provincia de Cáceres para su segunda fase

La Diputación de Cáceres vuelve a situarse en el mapa del cicloturismo transfronterizo con su participación en Ciclosend_Sur_dos, un nuevo proyecto europeo en el que colaboran entidades públicas españolas y portuguesas y que busca reforzar la red de itinerarios ciclistas y senderistas del sur peninsular. La iniciativa está cofinanciada en un 75 por ciento por la Unión Europea a través del programa Poctep 2021-2027 y tiene como beneficiario principal a la Junta de Andalucía, que liderará las actividades hasta diciembre de 2028.

En el caso de la provincia cacereña, esta segunda fase tiene un objetivo muy concreto: consolidar y proyectar la Ciclosenda del Tajo, la gran ruta diseñada en el marco del proyecto anterior, Ciclosend_Sur, en el que la Diputación también participó como socia.

Aquella primera etapa permitió crear un itinerario cicloturístico de 355 kilómetros, dividido en nueve etapas, que atraviesa los tres territorios Unesco de la provincia —el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional— siguiendo el curso del río Tajo desde Villar del Pedroso hasta Cedillo y pasando por 22 municipios.

Una segunda fase centrada en promocionar la ruta

La Diputación de Cáceres destinará a esta nueva fase un presupuesto de 400.000 euros, que irá orientado sobre todo a reforzar la promoción y comercialización de la ruta por etapas. El objetivo es aprovechar la buena acogida que ya ha empezado a tener en el panorama cicloturístico nacional para intentar dar ahora el salto al mercado internacional.

Proyecto Ciclosend_Sur_dos. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de equipamientos, la actualización de materiales promocionales, la organización de talleres en el territorio para seguir dando forma al producto turístico y distintas acciones específicas de comercialización.

Entre ellas se encuentran la presencia en ferias especializadas, la organización de viajes para agencias de viaje y creadores de contenido, así como el desarrollo de una estrategia de marketing digital. A ello se sumará además la adquisición de una estación móvil de bicicletas, concebida para favorecer la movilidad sostenible y dar más visibilidad a la propia ruta.

Una red transfronteriza de mayor alcance

Ciclosend_Sur_dos no se limita a Extremadura. El proyecto da continuidad al trabajo previo del primer Ciclosend_Sur y persigue seguir desarrollando y promocionando una red de itinerarios ciclistas y senderistas que ponga en valor el patrimonio natural y cultural existente a ambos lados de la frontera, en las regiones de Andalucía, Algarve, Alentejo y Extremadura. La inversión global prevista asciende a 4,3 millones de euros.

Proyecto Ciclosend_Sur_dos. / Cedida a El Periódico Extremadura

Además de la Junta de Andalucía, participan como socios la Diputación de Huelva, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, las cámaras municipales de Castro Marim, Alcoutim y Mértola, así como Turismo do Algarve y Turismo do Alentejo.

Algunos beneficiarios asumirán actuaciones de promoción, mientras otros trabajarán en nuevos tramos, instalaciones o planes de acción vinculados a itinerarios ya diseñados en la fase anterior. Entre esos desarrollos figura, por ejemplo, un Plan de Acción para la ruta EuroVelo 1 a su paso por Huelva.

Turismo sostenible y desarrollo rural

El espíritu de fondo del proyecto mantiene la lógica del programa Poctep: usar rutas de bajo impacto ambiental para senderistas y ciclistas como herramienta para poner en valor el patrimonio cultural, natural y etnográfico y, al mismo tiempo, favorecer un turismo sostenible que ayude a reducir la estacionalidad y a dinamizar las zonas rurales cercanas a la frontera. La idea es que este tipo de infraestructuras no solo sirvan como reclamo turístico, sino también como palanca para el desarrollo socioeconómico y para el impulso de iniciativas empresariales locales.

Proyecto Ciclosend_Sur_dos. / Cedida a El Periódico Extremadura

En el caso cacereño, esa ambición se traduce en reforzar una ruta que ya nació con una personalidad muy definida. La Ciclosenda del Tajo no se vende solo como un trazado para pedalear, sino como una manera de recorrer despacio algunos de los paisajes, pueblos y espacios protegidos más significativos de la provincia. En ella confluyen naturaleza, patrimonio, gastronomía y una lectura del territorio mucho más pausada que la del turismo convencional.

La nueva fase abre así una oportunidad para que ese recurso deje de ser solo una buena idea bien resuelta sobre el mapa y se convierta en una referencia reconocible dentro de la oferta cicloturística de España y Europa. Habitualmente las rutas unen diferentes puntos de un territorio, pero esta va mucho más allá, marcándose el objetivo de enlazar economías y maneras de mirar el paisaje.