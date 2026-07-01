Cinco días para que el barrio de la Avenida del Perú te atrape en Trujillo entre marionetas, gigantes y verbena

El verano empieza a coger pulso en Trujillo y uno de los primeros termómetros de ese ambiente festivo volverá a estar en el barrio de la Avenida del Perú, que celebrará desde este miércoles y hasta el domingo la segunda edición de sus fiestas.

La programación, impulsada por la Asociación de Vecinos Avenida del Perú con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo, propone cinco días de actividades pensadas para públicos muy distintos y con un objetivo claro: convertir el barrio en un espacio de encuentro, convivencia y disfrute compartido.

La cita repite este año tras una primera edición celebrada en 2025, también promovida por la asociación vecinal, y llega además después de varias jornadas de preparación en las que los vecinos ya habían empezado a poner a punto la barriada.

En los últimos días, varias mujeres del barrio se afanaron en preparar farolillos, flores, cadenetas y otros elementos decorativos para ambientar las calles y recibir las fiestas como merece una cita que, poco a poco, quiere consolidarse dentro del calendario vecinal del verano trujillano.

La iniciativa partió de Manoli Luengo, una de las organizadoras de la asociación, con la idea inicial de ofrecer una actividad de entretenimiento a las personas mayores del barrio. Con el tiempo, esa semilla ha ido creciendo hasta convertirse en una programación más amplia, abierta también a niños, familias y vecinos de todas las edades.

Marionetas, fiesta del agua y disco móvil

El programa arrancará este miércoles a las 22:00 horas con la actuación de marionetas de Danielito y sus amiguitos en el Parque de la Cera Ancha. Será la propuesta dirigida más claramente al público infantil, con un espectáculo pensado para los más pequeños y para abrir las fiestas en un tono familiar y desenfadado.

La segunda cita llegará el jueves a las 20:00 horas con la Fiesta del Agua, prevista en la Acera Ancha del barrio. Habrá hinchables acuáticos, juegos y entretenimiento para todas las edades, en una actividad que aspira a convertirse en uno de los momentos más refrescantes del programa y para la que, según han indicado desde la organización, conviene acudir "preparado para mojarse".

El viernes a las 22:00 horas tomará el relevo la música con una gran disco móvil en el Parque de la Cera Ancha, amenizada por Sergio Luengo DJ. La organización anuncia una cita con potencia, iluminación LED, efectos y ambiente de verbena moderna, en una noche pensada especialmente para el público joven, aunque abierta al conjunto del vecindario.

Música y desfile para el día grande

Las fiestas vivirán uno de sus días grandes el sábado, que concentrará dos de las actividades más esperadas. Por la mañana, a las 12:00 horas, saldrán los Gigantes y Cabezudos desde el Bar Sport, en un recorrido que seguirá el mismo itinerario del año pasado.

Ya por la noche, a partir de las 23:00 horas, la Acera Ancha acogerá la verbena del 4 de julio, amenizada por el grupo Marhaba, en una de esas citas llamadas a reunir a buena parte del barrio en torno a la música en directo.

El cierre llegará el domingo a las 22:00 horas con la actuación de Noelia Pozo en el Parque de la Cera Ancha, una última noche festiva con la que la organización quiere poner el broche final a cinco jornadas consecutivas de actividad.

Segunda edición con vocación de continuidad

El hecho de que estas fiestas alcancen ya una segunda edición da también una señal de continuidad. Lo que el año pasado fue una primera prueba, impulsada con el apoyo municipal y la iniciativa de la asociación vecinal, empieza ahora a tomar forma como una cita con vocación de quedarse.

En barrios como este, donde la vida cotidiana se sostiene a base de relaciones próximas, las fiestas no solo sirven para pasar unos días distintos. También actúan como recordatorio de que la convivencia necesita momentos propios, espacios comunes y excusas para salir a la calle.

En la Avenida del Perú, este verano volverá a ocurrir precisamente eso: que durante cinco días el barrio dejará de ser solo un lugar donde se vive para convertirse también en un lugar donde se celebra.