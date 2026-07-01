Venezuela recibirá 40.000 euros de la Diputación de Cáceres en una primera ayuda que podría no ser la única

La Diputación de Cáceres ha decidido dar un primer paso económico en la respuesta a la grave emergencia humanitaria provocada por los recientes terremotos registrados en Venezuela. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, anunció este martes la movilización inmediata de 40.000 euros con cargo a la partida de ayudas de emergencia, una cantidad que será canalizada a través de Cruz Roja para atender las necesidades más urgentes sobre el terreno.

La decisión se produjo tras la reunión mantenida por Morales con el presidente provincial de Cruz Roja, Mario Tello, y con la coordinadora autonómica de la entidad, Asunción Rodríguez, en un encuentro en el que ambas partes abordaron la colaboración que vienen desarrollando en distintos ámbitos, aunque con una prioridad clara en esta ocasión: articular una respuesta rápida y útil ante la situación generada por la catástrofe.

El presidente provincial defendió que, en un escenario de esta magnitud, la mejor manera de garantizar que la ayuda llegue donde verdaderamente hace falta es "hacerlo de la mano de organizaciones que están operando desde el primer momento en la zona afectada". Esa idea fue la que llevó a optar por Cruz Roja como cauce para esta primera aportación económica.

Una emergencia que exige rapidez

La reunión sirvió para conocer de primera mano la evaluación que Cruz Roja Internacional está realizando sobre las necesidades existentes en Venezuela. A partir de esa información, la Diputación ha querido activar una respuesta inmediata, con la intención de no limitarse a un gesto simbólico, sino de sumarse a una red de intervención que ya está funcionando en el terreno.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representates de Cruz Roja. / Cedida a El Periódico Extremadura

Morales dejó además abierta la puerta a que este apoyo económico no sea el único. Según explicó, la colaboración podrá mantenerse en función de cómo evolucione la emergencia y de las necesidades concretas que vayan trasladando los equipos desplegados. La voluntad de la Institución Provincial es seguir presente también en las futuras fases de recuperación y reconstrucción, una vez que se supere la etapa más crítica de atención inmediata.

Ese planteamiento conecta con una idea de fondo: que la ayuda ante una catástrofe de estas dimensiones no se agota en los primeros días, sino que suele requerir acompañamiento sostenido durante meses, e incluso años, cuando llega el momento de reconstruir infraestructuras, servicios básicos y proyectos de vida.

La intervención de Cruz Roja sobre el terreno

Durante el encuentro, la coordinadora autonómica de Cruz Roja, Asunción Rodríguez, explicó que la organización está desarrollando ya una "intensa labor de asistencia" a la población afectada. Esa actuación se centra, en estos momentos, en la atención sanitaria y psicológica de emergencia, en el apoyo logístico y en la distribución de ayuda humanitaria de primera necesidad.

Hasta ahora, la entidad ha enviado 17 toneladas de material básico, entre mantas, artículos de higiene y otros suministros esenciales. Ese primer esfuerzo forma parte de un dispositivo más amplio que Cruz Roja Española coordina junto a la Federación Internacional y con los equipos desplegados directamente en Venezuela.

Rodríguez detalló que, en estos momentos, se están ultimando tres grandes líneas de actuación. La primera pasa por el despliegue inminente de una clínica sanitaria portátil, equipada con un equipo de 13 profesionales, que permitirá reforzar la atención médica en las zonas más golpeadas por la emergencia. La segunda consiste en continuar con el envío de recursos imprescindibles como medicamentos, agua, productos de higiene, alimentación y otros insumos de primera necesidad.

La tercera línea de trabajo se proyecta ya hacia un horizonte más largo y estará centrada en la recuperación y reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos, una fase mucho más compleja y prolongada en la que también podría integrarse la Diputación de Cáceres en función de los proyectos que vayan concretándose.

Cooperación institucional

Asunción Rodríguez explicó que, tras la reunión celebrada por Cruz Roja Española para evaluar la información remitida por sus delegados en Venezuela, en las próximas horas se trasladará a la Diputación una cartera de proyectos de emergencia. Será a partir de ese documento cuando se determine en qué actuaciones concretas se materializará esta primera aportación de 40.000 euros.

La coordinadora autonómica agradeció la rapidez con la que ha reaccionado la Institución Provincial y subrayó la importancia que tiene el respaldo de las administraciones públicas en este tipo de contextos. A su juicio, esas aportaciones "permiten intervenir con mayor eficacia allí donde más se necesita", en un momento en el que la prioridad absoluta sigue siendo salvar vidas, atender a los heridos y garantizar el acceso a servicios básicos.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representates de Cruz Roja. / Cedida a El Periódico Extremadura

Diputación y Cruz Roja han acordado mantener una comunicación permanente para adaptar la colaboración a la evolución de la crisis y a las demandas que vayan surgiendo en el terreno. Esa coordinación será clave para decidir si la ayuda se amplía y cómo se encauza en las siguientes fases del proceso.

La aportación anunciada este martes sitúa así a la Diputación de Cáceres dentro de la respuesta institucional extremeña a una tragedia que ha desbordado fronteras. A veces, la distancia geográfica puede parecer enorme, pero hay emergencias que obligan a responder como si no existiera. Y en ese gesto de cooperación inmediata también se mide la utilidad de una institución: en saber estar cuando el dolor aprieta lejos, pero interpela cerca.