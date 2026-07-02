La abundante cosecha de cerezas de este año revela las dificultades del campo y la falta de jóvenes agricultores

Me cuenta una prima que tiene un recuerdo muy jerteño de mí cuando era bebé.

A falta de gandulitas y cochecitos, mi madre, muy apañada, había habilitado una caja de cerezas bien engalanada con todo lo necesario para hacer de canastillo: colchón , sábanas , almohada y colcha. Fijo que ni le faltarían los lacitos de raso.

Es un ejemplo de hacer de la necesidad virtud.

Los jaulones de antes eran de 25 kilogramos (que luego fueron sustituidos por los cajones más pequeños de dos). Para preservar la fruta tan delicada se encamaban las jaulas con frescos helechos (después, con papel en los laterales).

Me viene el recuerdo de mi padre, encargado de ir a cortar helechos antes de empezar las tareas de cogida y escardo, que se iniciaban apenas amanecía, muy de mañana para evitar el calor.

Las clases de cerezas por entonces eran varias: la reina, la ambrunés, pico colorao, pico negro, pico limón, mollar, garrafal...

De niños nos colgábamos un par de cerezas en cada oreja a modo de coquetos pendientes.

Ya en la adolescencia era costumbre en todas las familias que los jóvenes ayudáramos en las tareas de recolección y selección. Había una distribución de tareas por sexos: los hombres cogían con cesta con garabato y las mujeres escardábamos en el tendal, una mesa metálica, que sustituyó al suelo.

Yo siempre preferí coger por ser más dinámico que el escardo, que fatigaba las piernas por la inmovilidad que requería la tarea de pie.

Recuerdo el frío que pasábamos en las madrugadas de agosto, a las 6:30 / 7:00 de la madrugada. A veces incluso había que hacer lumbre. Más tarde, la tarea de las mujeres pasó a realizarse en las cocheras por parte de mucha gente.

Recuerdo en el almacén que tenían mi padre y mi tío a mi prima N., que desde niña pesaba, ponía etiquetas a los cajones, llamaba al asentador para saber los precios.

En el mundo rural el trabajo en el campo hacía madurar prematuramente.

Antes de la construcción de las pistas íbamos andando, pues ni había carreteras ni coches, que luego aliviarían considerablemente las faenas. Asistimos con ello a la sustitución de caballos y mulos, animales de carga, y caminos estrechos.

Teníamos una finca cerca del alto del Puerto y nos llevaba a mi madre y a mí una hora larga a pie de recorrido hasta una finca de cereza tardía.

Requiere mucha fortaleza física el campo, un sector que no tiene la consideración que requiere. Otro tanto ocurre con el sector ganadero, sectores primarios básicos para la vida.

Son muchas las tareas asociadas a las cerezas aparte de la recogida: podas, injertos, curas...

La cosecha de este año, muy abundante, pone de relieve diversas amenazas: la del cambio climático, que viene adelantando un mes la cerecera, y la falta de mano de obra para recoger la cosecha en un rural en que no hay relevo generacional.

Esperemos que se haga previsión de esta problemática que acucia a un sector puntero en el Valle, que alimenta muchas bocas y deleita muchos paladares con una denominación de origen muy famosa por su calidad.

Pilar Lucas Hernández es natural de Tornavacas.