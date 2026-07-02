Más de 300 personas se iniciarán en el deporte náutico en un enclave natural único de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha este mes de junio el programa 'Aprendiendo Vela en la provincia de Cáceres', una iniciativa desarrollada junto al Club de Vela Barlovento con la que más de 300 personas podrán iniciarse en este deporte náutico en el Embalse de Borbollón, en Santibáñez el Alto.

La propuesta forma parte del programa provincial 'Deportes de agua' y nace con la intención de seguir ampliando la oferta deportiva en el medio rural a partir de los recursos naturales de la provincia.

El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, ha enmarcado esta actividad dentro de la apuesta institucional por promover hábitos de vida saludables, diversificar las prácticas deportivas y poner en valor espacios naturales con capacidad para acoger experiencias distintas a las más habituales.

En este caso, el escenario elegido no es casual, ya que El Borbollón ofrece unas condiciones especialmente favorables para la navegación y se convierte ahora en el punto de encuentro de una actividad que combina deporte, formación y convivencia.

Un curso abierto a todas las edades

El programa está dirigido a participantes a partir de los 8 años y no establece límite máximo de edad. Esa amplitud busca precisamente abrir la experiencia tanto a quienes nunca han tenido contacto con la vela como a quienes desean acercarse por primera vez al mundo de la navegación de recreo en aguas interiores.

Cada jornada tiene una duración aproximada de cuatro horas y se divide en dos partes bien diferenciadas. En una primera fase teórica, los asistentes reciben nociones básicas sobre el montaje de embarcaciones, la lectura de los vientos y los fundamentos elementales de la navegación.

Después llega el momento de pasar al agua y aplicar lo aprendido a bordo de embarcaciones adaptadas para varios alumnos, lo que permite que la experiencia tenga también un componente claramente práctico desde el primer día.

Los participantes cuentan con todos los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad, incluido el material técnico, las clases teóricas y prácticas y el correspondiente seguro individual.

Junio para unas comarcas, septiembre para otras

Esta primera edición arrancó en junio con la participación de niños, niñas, adolescentes y adultos procedentes de las mancomunidades de Valle del Jerte, Sierra de Montánchez, Rivera de Fresnedosa y Sierra de Gata. La programación se retomará en septiembre con asistentes de las mancomunidades de Comarca de Trujillo, Tajo-Salor, Sierra de San Pedro y Zona Centro.

La buena acogida de esta primera convocatoria, según ha subrayado el diputado, confirma que "existe un interés creciente por este tipo de propuestas" en las que deporte, naturaleza y convivencia se unen en una misma actividad. No se trata solo de enseñar a navegar, sino de abrir nuevas posibilidades de ocio activo y aprendizaje en entornos rurales donde este tipo de actividades siguen teniendo un margen importante para crecer.

La iniciativa se desarrolla en las instalaciones que el Club de Vela Barlovento posee en el embalse. La entidad, situada en Santibáñez el Alto y vinculada desde hace décadas a la práctica de la vela en aguas interiores, aporta la base técnica y logística para que el programa pueda llevarse a cabo con garantías. Su trayectoria convierte además al Borbollón en un enclave consolidado dentro de la práctica náutica regional.

El atractivo de un embalse con valor turístico

Más allá de su uso deportivo, el Embalse de Borbollón es uno de los espacios naturales más singulares del noroeste cacereño. Se trata de un humedal de gran valor ambiental, reconocido como Zona de Especial Protección para las Aves, que se ha convertido en uno de los rincones más apreciados de la Sierra de Gata para la observación de aves. El entorno destaca por la presencia de grullas, anátidas, garzas, cigüeñas y otras muchas especies, lo que ha reforzado su proyección como destino de naturaleza.

A esa dimensión ornitológica se suma su atractivo como paisaje de agua rodeado de dehesas y sierras, con capacidad para acoger actividades vinculadas al ocio al aire libre, la pesca, los deportes náuticos y las escapadas tranquilas.

Con este referente turístico como escenario principal de la actividad, el programa de la Diputación va mucho más allá de unas clases deportivas. Su finalidad principal es ofrecer otra forma de mirar y disfrutar de este espacio, demostrando que el deporte puede ser una puerta de entrada al territorio.