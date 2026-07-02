Jaraíz convierte el barro en una nueva puerta para conocer el producto más emblemático de La Vera

El Museo del Pimentón de Jaraíz de la Vera abrirá de nuevo sus salas al trabajo del artista local Javier Vidal, que expondrá una selección de sus esculturas en barro entre los meses de julio y agosto. La muestra se inaugurará el lunes 6 de julio a las 19:30 horas y podrá visitarse con entrada gratuita, en una nueva propuesta cultural con la que el espacio sigue reforzando su papel como uno de los principales escaparates expositivos de la localidad.

La exposición permitirá acercarse al trabajo de un creador jaraiceño conocido por su dedicación al modelado en barro, la cerámica y la imaginería, un ámbito en el que suele desarrollar piezas vinculadas al arte sacro, a la estética barroca y también a composiciones artesanales como belenes y figuras de fuerte carga expresiva.

Su presencia en el museo conecta además con una trayectoria ya reconocible en el ámbito local y comarcal, donde su obra ha encontrado un espacio habitual de exhibición y cercanía con el público.

Una muestra con sello local

La nueva exposición se presenta como una oportunidad para volver a mirar de cerca una disciplina que exige paciencia, oficio y una relación muy física con la materia. En el caso de Javier Vidal, ese trabajo con el barro se ha asociado con frecuencia a un lenguaje muy ligado a la tradición escultórica y a la imaginería, aunque también abierto a piezas artesanales donde el modelado conserva todo el protagonismo.

La elección del Museo del Pimentón se debe a que en los últimos años se ha consolidado no solo como un centro de interpretación vinculado a uno de los productos más emblemáticos de La Vera, sino también como un lugar activo dentro de la programación cultural de Jaraíz.

De hecho, en fechas recientes ha acogido otras exposiciones temporales, como la muestra itinerante 'Defensa Nacional' o actividades participativas impulsadas desde el propio museo, lo que refuerza su función como equipamiento vivo y no solo como espacio de memoria etnográfica.

Fechas, horarios y acceso

La muestra podrá visitarse desde el 6 de julio hasta el 8 de agosto. El horario establecido será de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, mientras que los domingos abrirá de 9:30 a 14:30 horas. La entrada será libre, lo que facilita que tanto vecinos como visitantes puedan acercarse a conocer la obra con margen suficiente durante buena parte del verano.

Ese calendario coloca la exposición en un momento especialmente propicio para la actividad cultural en la localidad, cuando Jaraíz recibe también a más visitantes y el museo se convierte en una parada natural para quienes recorren el casco urbano o buscan propuestas ligadas al patrimonio y a la identidad verata.

El atractivo del Museo del Pimentón

El espacio que albergará la muestra tiene además un peso propio dentro del patrimonio local. El Museo de Identidad del Pimentón de la Vera fue creado en 2007 y está ubicado en plena Plaza Mayor, en la Casa Palacio del Obispo Manzano. Su función principal es la difusión y el conocimiento del Pimentón de la Vera, uno de los productos más representativos de la comarca y amparado por su Denominación de Origen Protegida.

Ese valor identitario explica buena parte de su atractivo turístico. Sin embargo, el museo no solo permite comprender el peso económico, cultural y simbólico que ha tenido el pimentón en Jaraíz y en la comarca, sino que lo hace además desde un edificio histórico situado en el corazón del municipio, lo que amplía su interés para quienes visitan la localidad.

Su localización en la Plaza Mayor lo integra de forma natural en el recorrido patrimonial de Jaraíz, donde conviven arquitectura, gastronomía y memoria agrícola.

La llegada de la obra de Javier Vidal se suma así a esa doble vocación del museo: la de custodiar una seña de identidad muy reconocible de La Vera y la de abrir sus puertas a propuestas culturales que mantengan el edificio en diálogo con el presente.

En este caso, será el barro el que ocupe ese lugar durante varias semanas. Un material humilde, cercano y antiguo que, en manos de un artista de la tierra, vuelve a demostrar que también desde lo local se puede construir una exposición con capacidad para atraer miradas y detener el tiempo.