Moraleja blindará sus fiestas con unos 170 agentes y apoyo de la GNR de Portugal para garantizar la seguridad

Las fiestas son un momento de diversión y disfrute en el que los ciudadanos suelen aprovechar para desconectar de las preocupaciones cotidianas. Muchos lo hacen de manera responsable, aunque en no pocas ocasiones también hay quienes utilizan estos eventos para protagonizar comportamientos que terminan perjudicando al resto.

Ahí reside precisamente la importancia de la seguridad en este tipo de citas, sobre todo en las celebraciones de pequeños municipios, donde es habitual que lleguen numerosos visitantes de fuera.

Con esa idea de fondo, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha copresidido este martes junto al alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento, una reunión en la que se ha perfilado el dispositivo especial previsto para las Fiestas de San Buenaventura. El plan arrancará el viernes 10 de julio y permanecerá activo hasta el martes 14, coincidiendo con los días de mayor afluencia y con el grueso de la programación festiva.

El objetivo es claro: garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad, reforzando la vigilancia en los puntos más sensibles y anticipándose a posibles incidencias en una celebración que cada año concentra a un importante número de personas.

Un despliegue amplio para cinco días de fiestas

El operativo estará integrado por aproximadamente 170 agentes de la Guardia Civil, una cifra que da idea de la dimensión del dispositivo previsto para una localidad de las características de Moraleja. En concreto, participarán 90 efectivos de Seguridad Ciudadana, 19 componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y 60 agentes del Subsector de Tráfico.

Estos últimos tendrán un papel especialmente relevante en los accesos a la localidad, donde se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en las principales vías de entrada. Se trata de una medida habitual en este tipo de celebraciones, pero que cobra especial importancia en fiestas con elevada movilidad de vehículos y con llegada constante de asistentes procedentes de otros municipios.

A todo ello se sumarán además los guardias civiles que ejercerán como delegados gubernativos durante la celebración de los distintos festejos taurinos, una presencia específica que busca reforzar la seguridad y el control en uno de los actos que habitualmente requieren mayor atención dentro de la programación festiva.

Cooperación con Portugal y coordinación de servicios

La planificación diseñada para San Buenaventura no descansará únicamente en la Guardia Civil. En el marco de la cooperación transfronteriza, el operativo contará también con la presencia de efectivos de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal, un elemento especialmente significativo en una zona como esta, donde la relación con el país vecino forma parte de la vida cotidiana.

Junto a ellos participarán igualmente agentes de la Policía Local, bomberos, equipos sanitarios y voluntarios de Protección Civil, completando así un dispositivo multidisciplinar pensado no solo para responder ante posibles altercados, sino también para atender emergencias sanitarias, incidencias de tráfico, problemas logísticos o cualquier eventualidad que pueda surgir durante los festejos.

La clave del plan reside precisamente en esa coordinación entre cuerpos y servicios. No se trata solo de aumentar el número de efectivos visibles en las calles, sino de asegurar que la respuesta sea rápida, ordenada y eficaz en cualquier escenario que pueda darse durante los cinco días de actividad.

El precedente de 2025

Uno de los argumentos que se puso sobre la mesa durante la Junta Local de Seguridad fue el balance de las fiestas del pasado año. Como resultado de aquel dispositivo, la Guardia Civil destacó la inexistencia de incidentes reseñables durante las Fiestas de San Buenaventura de 2025, un dato que el subdelegado del Gobierno quiso subrayar como "ejemplo del funcionamiento de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad".

Junta Local de Seguridad de Moraleja. / Cedida a El Periódico Extremadura

García defendió que el dispositivo previsto para este año permitirá que vecinos y visitantes disfruten de las fiestas con tranquilidad, y atribuyó esa posibilidad a la colaboración existente entre la Guardia Civil y la Policía Local. Esa buena sintonía institucional aparece así como una de las bases sobre las que se sostiene el nuevo plan de seguridad.

Fiestas, prevención y convivencia

La preparación de este tipo de despliegues recuerda hasta qué punto unas fiestas patronales son mucho más que una agenda de actos. Detrás de cada verbena, cada encierro o cada jornada de convivencia hay una planificación previa que busca que la celebración no se convierta en sinónimo de riesgo ni de descontrol.

En municipios como Moraleja, donde las fiestas atraen también a numerosos visitantes, esa previsión resulta todavía más importante, ya que obliga a reforzar la vigilancia en carreteras, calles y recintos donde se concentra la actividad.

El dispositivo diseñado para San Buenaventura vuelve a poner de manifiesto esa realidad: que el éxito de unas fiestas no depende solo del ambiente o de la programación, sino también de que exista un trabajo silencioso y bien coordinado para que todo transcurra con normalidad.