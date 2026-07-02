Dos incendios forestales en Cáceres: la CC-158 está cortada al tráfico y el fuego de Plasencia, controlado

Dos incendios forestales registrados en la provincia de Cáceres han movilizado durante la madrugada y la mañana de este jueves a los medios de extinción del Plan Infoex, bomberos de la Diputación de Cáceres y patrullas de la Guardia Civil. El más avanzado en su evolución es el declarado entre Malpartida de Plasencia y Plasencia, en el entorno de la CC-227, que ya se encuentra controlado.

El segundo foco, declarado entre Montehermoso y Valrío, permanece activo y mantiene cortada al tráfico la carretera CC-158 entre los puntos kilométricos 6,900 y 14. La medida se ha adoptado para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar la seguridad de los intervinientes.

Controlado el fuego de Malpartida de Plasencia

El incendio forestal declarado entre Malpartida de Plasencia y Plasencia obligó a activar el Nivel 1 del Plan Infoex, que quedó desactivado durante la madrugada, a las 02.20 horas. El Plan Infoex situó la desactivación a las 02.17 horas, momento en el que también dio el incendio por estabilizado, al no presentar frentes activos que hicieran avanzar las llamas.

La evolución del fuego ha sido favorable desde entonces. Según los datos trasladados por la Guardia Civil, el incendio permanecía estabilizado desde las 05.23 horas y fue dado por controlado a las 07.30 horas. En la zona continúan trabajando los medios de extinción en labores de refresco para evitar reproducciones.

En el operativo participan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres. La Junta de Extremadura ha detallado que se mantienen en la zona tres unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Patrullas de la Guardia Civil en la zona

La Guardia Civil también mantiene patrullas desplegadas en el entorno del incendio de Malpartida de Plasencia para garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las labores de extinción. Aunque el fuego ya está controlado, los trabajos de refresco continúan siendo necesarios por el riesgo de que puedan reactivarse puntos calientes.

El incendio afectó a una zona situada entre Malpartida de Plasencia y Plasencia, junto a la carretera CC-227. La desactivación del Nivel 1 supone que la emergencia ha dejado de presentar las circunstancias que motivaron inicialmente esa declaración.

Activo el incendio entre Montehermoso y Valrío

La situación es distinta en el incendio declarado entre Montehermoso y Valrío, que se originó a las 01.15 horas y permanece activo. En este punto siguen actuando los medios de extinción, apoyados por varias patrullas de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de la Agrupación de Tráfico.

Como consecuencia de este incendio, la carretera CC-158 está cortada entre los kilómetros 6,900 y 14. El corte afecta a la circulación en este tramo y se mantendrá mientras sea necesario para permitir el trabajo de los medios desplegados y preservar la seguridad en la zona.

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La Guardia Civil ha pedido extremar la precaución y respetar las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia en los accesos próximos a los incendios.