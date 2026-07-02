El verano del reciclaje arranca en 109 municipios de la provincia de Cáceres bajo el lema "No a la #Excusitis, Sí al orgánico"

El verano es una época pensada para descansar y dedicar tiempo a todo aquello que durante el año resulta más difícil encajar entre clases, trabajo y obligaciones. Pero también puede convertirse en una oportunidad para aprender cosas nuevas y adquirir hábitos útiles para el día a día.

En esa línea se sitúa una de las próximas actuaciones estivales de la Diputación de Cáceres, que aprovechará estos meses para impulsar una amplia campaña de información y sensibilización sobre la recogida selectiva de residuos orgánicos en buena parte de la provincia.

El Consorcio MásMedio ha resultado beneficiario de dos líneas de subvenciones convocadas por la Junta de Extremadura para mejorar la gestión de residuos municipales, unas ayudas financiadas en un 90 por ciento con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldadas por fondos europeos NextGenerationEU.

Gracias a esa financiación, el organismo provincial desarrollará durante el verano distintas actuaciones en 109 municipios con el objetivo de facilitar la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica, conocida como FORS. La intención es ayudar a la ciudadanía a incorporar nuevos hábitos de reciclaje, fomentar el uso correcto de los contenedores y mejorar la separación de los residuos orgánicos tanto en los hogares como en la actividad económica diaria.

Una campaña para cambiar hábitos

Las actuaciones están dirigidas al conjunto de la población de los municipios en los que MásMedio gestiona la recogida de residuos domésticos, aunque pondrán también un acento especial en aquellos sectores y entidades que generan una mayor cantidad de residuos orgánicos.

La campaña no busca quedarse en un simple recordatorio institucional, sino traducirse en herramientas concretas para facilitar la participación de vecinos, negocios y profesionales en el nuevo sistema.

Campaña de residuos orgánicos de MásMedio. / Cedida a El Periódico Extremadura

A lo largo de los meses de verano se instalarán puntos informativos en mercados y otros espacios públicos, donde el personal técnico distribuirá material y explicará de forma práctica cómo debe realizarse la separación de esta fracción. La idea es aprovechar lugares de paso y de encuentro habituales para acercar el mensaje a la población de una manera más directa y cotidiana.

Cubos, bolsas compostables y apertura de contenedores

Entre los materiales que se repartirán figuran cubos de ocho litros para la recogida doméstica de materia orgánica en viviendas y recipientes de 120 litros dirigidos a locales o negocios. También se entregarán bolsas cien por cien compostables y sistemas para la apertura de contenedores, además de diverso material divulgativo destinado a aclarar dudas y facilitar el uso correcto del nuevo modelo.

Con ello, el consorcio pretende que la implantación de la recogida orgánica no dependa solo de una campaña teórica, sino que llegue acompañada de los instrumentos necesarios para que la ciudadanía pueda incorporarla a sus rutinas con mayor facilidad.

La meta de fondo es reforzar la sostenibilidad y avanzar hacia una lógica de economía circular, en la que los residuos orgánicos dejen de verse como simple desecho y pasen a entenderse como una parte esencial de una gestión más eficiente.

Campamentos y charlas profesionales

La campaña tendrá además una dimensión especialmente pedagógica en el ámbito infantil y juvenil. El equipo técnico de MásMedio participará en charlas y talleres informativos en 36 campamentos de ocio infantil, con la intención de trasladar estos hábitos de reciclaje a edades tempranas y vincular el aprendizaje medioambiental con las actividades propias del verano.

Junto a ello, se celebrarán más de una veintena de charlas dirigidas a profesionales, lo que permitirá adaptar el mensaje a ámbitos donde la producción de residuos orgánicos es especialmente significativa.

Una campaña también en redes sociales

A todas estas acciones presenciales se sumará una campaña general de sensibilización en las redes sociales del consorcio. Bajo el lema "No a la #Excusitis, Sí al orgánico", MásMedio irá publicando semanalmente mensajes y recomendaciones sobre cómo separar correctamente los residuos orgánicos en hogares y negocios.

Talleres infantiles de separación de residuos. / Cedida a El Periódico Extremadura

El tono elegido apunta a una estrategia más cercana y reconocible, pensada para combatir una de las principales barreras que suelen aparecer en este tipo de procesos. Esta es la tendencia a posponer cambios cotidianos bajo la idea de que son complejos, incómodos o poco necesarios.

Frente a eso, la campaña quiere insistir en que reciclar bien el orgánico no debe entenderse como una carga, sino como un gesto sencillo con repercusión directa en la gestión ambiental del territorio.

Verano para aprender y cambiar rutinas

La actuación impulsada por MásMedio convierte así los meses de verano en un momento útil no solo para el ocio, sino también para introducir hábitos que pueden tener continuidad durante todo el año.

En un contexto en el que la gestión de residuos se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las administraciones locales, la recogida selectiva de la fracción orgánica aparece como una de las piezas más importantes para mejorar el sistema.

La campaña llegará a los municipios seleccionados, pero su alcance aspira a ser más profundo que una simple cifra. Lo que está en juego no es solo repartir cubos o explicar el uso de un contenedor, sino intentar que el reciclaje orgánico deje de verse como una novedad ajena y pase a formar parte de la rutina normal de casas, negocios y espacios públicos.