Cae la mujer que robaba a mayores con el 'abrazo cariñoso' en Cáceres: una joven de 31 años con antecedentes

Un hombre y una mujer han sido detenidos en el marco de una investigación por varios robos cometidos mediante el conocido como método del 'abrazo cariñoso' en la provincia de Cáceres. La presunta autora, una joven de 31 años, ha ingresado en prisión provisional.

La investigación atribuye a la detenida, al menos, dos robos cometidos en Malpartida de Cáceres y Coria, aunque también se indaga su presunta relación con hechos similares en otras provincias. La Guardia Civil considera que los implicados podrían formar parte de una organización criminal con capacidad de actuación en distintos puntos del país.

El hombre detenido por la Guardia Civil. / G. C.

Las pesquisas se iniciaron tras detectarse varios hechos delictivos con un mismo patrón de actuación en diferentes municipios cacereños. Según la Guardia Civil, una mujer se acercaba a personas de edad avanzada con una actitud cercana para ganarse su confianza. Después, aprovechando el contacto físico y un momento de distracción, les sustraía joyas u otros objetos de valor.

Preocupación vecinal

Tras cometer el robo, la sospechosa abandonaba el lugar en un vehículo conducido por un hombre, antes de que las víctimas se percataran de lo ocurrido. La reiteración de estos hechos había generado preocupación entre los vecinos de varias localidades de la provincia.

Los presuntos autores fueron identificados el 29 de junio cuando circulaban en un vehículo por la localidad de Alcuéscar.

La mujer fue detenida por su presunta implicación en los robos investigados, mientras que el hombre fue arrestado por encontrarse en situación irregular en territorio español. Este último fue puesto a disposición de la Policía Nacional para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Antecedentes

A la detenida le constan numerosos antecedentes por hechos delictivos cometidos mediante el 'abrazo cariñoso' en distintos puntos del territorio nacional. Además, tenía en vigor varios señalamientos judiciales de averiguación de domicilio y paradero.

La mujer fue puesta este 30 de junio a disposición de la autoridad judicial en Cáceres, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer otros posibles robos cometidos con este método en la provincia y para determinar la posible implicación del hombre detenido en estos hechos.